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Дуда сделал резкое заявление о помощи Украине

По словам польского президента, если же российскую агрессию не остановят сейчас, "за это придется заплатить очень высокую цену"

сегодня, 14:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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У американских политиков, которые сегодня не поддерживают предоставление помощи Украине, должны кардинально пересмотреть свою позицию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Польши Анджей Дуда.

Дуда сделал резкое заявление о помощи Украине

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Польский президент, ответил на вопрос обозревателя "The Washington Post" Марка Тиссена о том, что может заставить некоторых американских политиков изменить свою позицию.


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"Сейчас российский империализм можно остановить дешево [для западного мира], потому что американские солдаты не погибают. Но если мы не остановим российскую агрессию сейчас, за это придется заплатить очень высокую цену", — высказался Анджей Дуда.

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее 25 миллиардов долларов. Эти средства, в частности, планируется направить для помощи Украине.                                                                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что к тем моментам, которые вызывают разные мнение и взгляды между Варшавой и Киевом, нужно подходить спокойно, не давая волю эмоциям. А также работать в направлении разрешения споров, для улучшения отношений между странами. Конфликт между Польшей и Украиной уже в прошлом, считает чиновник.

Также издание "Комментарии" сообщало — парламентские выборы в Польше и "карта Украины": как двум странам исчерпать конфликт. Эксперты детально проанализировали сложившуюся ситуацию во время эксклюзивного интервью нашему порталу.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/08/10/poland-president-duda-ukraine-interview/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:18

Істеричка. Він Путіна за всемогутнього бога тримає? Українці для нього і маразма Байден витратний матеріал.


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