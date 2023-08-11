Дуда сделал резкое заявление о помощи Украине

У американских политиков, которые сегодня не поддерживают предоставление помощи Украине, должны кардинально пересмотреть свою позицию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Польши Анджей Дуда.

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

Польский президент, ответил на вопрос обозревателя "The Washington Post" Марка Тиссена о том, что может заставить некоторых американских политиков изменить свою позицию.

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"Сейчас российский империализм можно остановить дешево [для западного мира], потому что американские солдаты не погибают. Но если мы не остановим российскую агрессию сейчас, за это придется заплатить очень высокую цену", — высказался Анджей Дуда.

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее 25 миллиардов долларов. Эти средства, в частности, планируется направить для помощи Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что к тем моментам, которые вызывают разные мнение и взгляды между Варшавой и Киевом, нужно подходить спокойно, не давая волю эмоциям. А также работать в направлении разрешения споров, для улучшения отношений между странами. Конфликт между Польшей и Украиной уже в прошлом, считает чиновник.

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