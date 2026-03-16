ЄС на порозі розвалу: яка велика країна першою може залишити блок

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза виходу його країни з Європейського Союзу є реальною. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту Туска у соцмережі X.

Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

"Polexit сьогодні – це реальна загроза! Цього хочуть як Конфедерації (парламентські партії "Конфедерація" та "Конфедерація польської корони" – ред.), так і більшість партії "Право та справедливість" (PiS)", – зазначив прем'єр.

Президента Навроцького Дональд Туск назвав покровителем партії "Право та справедливість".

"Росія, американська партія MAGA та європейські праві на чолі з Орбаном хочуть знищити ЄС. Це буде катастрофою для Польщі. Я зроблю все можливе, щоб їх зупинити", – висловився політик.

