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"Это дорого обойдется Польше": британский профессор объяснил, что не так со скандалом с УПА

Профессор Норман Дэвис заявил, что споры Польши и Украины вокруг УПА работают в пользу России.

1 июля 2026, 08:50
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Slava Kot

Британский историк, профессор Оксфордского университета Норман Дэвис призвал польские власти более осторожно относиться к историческим спорам с Украиной. По его словам, любое обострение между двумя странами в первую очередь выгодно России. Кроме того, профессор предупреждает, что нынешний скандал вокруг Украинской повстанческой армии (УПА) может дорого обойтись Польше в будущем.

"Это дорого обойдется Польше": британский профессор объяснил, что не так со скандалом с УПА

Норман Дэвис. Фото: REPORTER / East News

Норман Дэвис в интервью польскому изданию Wiadomości отметил, что современная геополитическая ситуация требует от Варшавы стратегического мышления, а не политики, построенной исключительно на исторических спорах. По его словам, после полномасштабного вторжения России именно Украина стала главным восточным соседом Польши, поэтому хорошие отношения между государствами являются вопросом безопасности.

"Я считаю, что поляки должны быть более осторожными в своих высказываниях по Украине и ее истории. Главным условием существования независимой Польши являются хорошие отношения с соседями. Сегодня восточным соседом Польши является Украина, а не Россия. На каждом польско-украинском конфликте выигрывает Москва. И в истории такое уже случалось", — отметил Дэвис.

Профессор считает, что история не раз демонстрировала, что конфликты между поляками и украинцами открывали возможности для внешнего вмешательства. По его мнению, именно поэтому нынешний скандал вокруг исторической памяти создает дополнительные возможности для российской пропаганды.

Отдельно Дэвис высказался по поводу оценок деятельности УПА. По его мнению, исторические события нуждаются в глубоком и беспристрастном исследовании, а не политических заявлениях.

"Нужно сказать прямо: в целом УПА не была преступной организацией. Нужна Комиссия правды и примирения. Но после окончания войны, потому что сейчас для этого очень неудачный момент. Эта история будет дорого стоить Польше в будущем", — считает профессор.

Историк добавил, что президент Польши Кароль Навроцкий предоставил России очень выгодный повод для пропаганды, в то время как Украина находится на пятом году полномасштабной войны против РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за Бандеры и Шухевича.

Также "Комментарии" писали, что в Польше составили список из 17 человек для Пантеона Украины. В список попали Качиньский и Пилсудский.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/prof-norman-davies-o-kulcie-upa-ta-afera-bedzie-kosztowac-polske-w-przyszlosci/f99qm8y
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