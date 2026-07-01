"Это дорого обойдется Польше": британский профессор объяснил, что не так со скандалом с УПА

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Британский историк, профессор Оксфордского университета Норман Дэвис призвал польские власти более осторожно относиться к историческим спорам с Украиной. По его словам, любое обострение между двумя странами в первую очередь выгодно России. Кроме того, профессор предупреждает, что нынешний скандал вокруг Украинской повстанческой армии (УПА) может дорого обойтись Польше в будущем.
Норман Дэвис. Фото: REPORTER / East News
Норман Дэвис в интервью польскому изданию Wiadomości отметил, что современная геополитическая ситуация требует от Варшавы стратегического мышления, а не политики, построенной исключительно на исторических спорах. По его словам, после полномасштабного вторжения России именно Украина стала главным восточным соседом Польши, поэтому хорошие отношения между государствами являются вопросом безопасности.
Профессор считает, что история не раз демонстрировала, что конфликты между поляками и украинцами открывали возможности для внешнего вмешательства. По его мнению, именно поэтому нынешний скандал вокруг исторической памяти создает дополнительные возможности для российской пропаганды.
Отдельно Дэвис высказался по поводу оценок деятельности УПА. По его мнению, исторические события нуждаются в глубоком и беспристрастном исследовании, а не политических заявлениях.
Историк добавил, что президент Польши Кароль Навроцкий предоставил России очень выгодный повод для пропаганды, в то время как Украина находится на пятом году полномасштабной войны против РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за Бандеры и Шухевича.
Также "Комментарии" писали, что в Польше составили список из 17 человек для Пантеона Украины. В список попали Качиньский и Пилсудский.