У Польщі виставили ультиматум Україні через Бандеру та Шухевича

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що сумнівається у щирості прагнення української влади до вступу в Європейський Союз. Представник Кароля Навроцького назвав частину українських еліт "клептократичною" та "корумпованою" через ідею Нацпантеону.

Марцін Пшидач. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Марцін Пшидач опублікував провокативний допис в соцмережі X, де заявив, що напруження у відносинах між Варшавою та Києвом частково може бути вигідним українській владі як спосіб відвернути увагу від внутрішніх проблем.

"Чи замислювалося колись українське суспільство над тим, чи справді їхні клептократичні еліти хочуть вступити до Європейського Союзу? Переважна більшість пересічних українців, безперечно, цього прагне, хоче бути частиною Заходу, але чи прагнуть цього також їхні олігархічні корумповані еліти?", – риторично запитує Пшидач.

Далі керівник Бюро міжнародної політики Польщі розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського внести до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців.

"Звісно, легше провокувати та розпалювати історичні напруження, щоб не доводилося звітувати за відсутність реформ, за відсутність ефективної боротьби з корупцією, за відсутність реальної деолігархізації, за відсутність верховенства права, за відсутність багатьох інших речей, які ці еліти не довели за останні три десятиліття", – заявив Пшидач

У підсумку представник Навроцького поставив під сумнів перспективи вступу України до ЄС, пов’язуючи їх із історичною політикою, зокрема вшануванням діячів Української повстанської армії.

"Так, з Бандерою, Шухевичем чи Клячківським Україна до Союзу не вступить, але чи справді цього хочуть їхні еліти, чи лише годують і обманюють своїх, дедалі більш розчарованих такою владою, виборців?", — написав польський посадовець.

Нагадаємо, що скандал з Польщею зріс після рішення Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Польський президент пояснив це рішення через найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та додав, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі виставили ультиматум Україні через скандал з УПА та назвали свої умови.

Також "Коментарі" писали, що Портников пояснив, хто може помирити Україну та Польщу.