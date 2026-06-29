У Польщі виставили ультиматум Україні через Бандеру та Шухевича

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Slava Kot
Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що сумнівається у щирості прагнення української влади до вступу в Європейський Союз. Представник Кароля Навроцького назвав частину українських еліт "клептократичною" та "корумпованою" через ідею Нацпантеону.
Марцін Пшидач. Фото: PAP/Radek Pietruszka
Марцін Пшидач опублікував провокативний допис в соцмережі X, де заявив, що напруження у відносинах між Варшавою та Києвом частково може бути вигідним українській владі як спосіб відвернути увагу від внутрішніх проблем.
Далі керівник Бюро міжнародної політики Польщі розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського внести до Верховної Ради проєкт закону про Український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців.
У підсумку представник Навроцького поставив під сумнів перспективи вступу України до ЄС, пов’язуючи їх із історичною політикою, зокрема вшануванням діячів Української повстанської армії.
Нагадаємо, що скандал з Польщею зріс після рішення Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Польський президент пояснив це рішення через найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та додав, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі виставили ультиматум Україні через скандал з УПА та назвали свої умови.
Також "Коментарі" писали, що Портников пояснив, хто може помирити Україну та Польщу.