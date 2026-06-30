Від Качинського до Пілсудського: у Польщі склали список з 17 осіб для Пантеону України

Після ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо створення Українського національного пантеону в Польщі запропонували власне бачення того, чиї імена могли б стати символами спільної історії двох народів. Головний редактор польського видання Rzeczpospolita Богуслав Хработа опублікував перелік із 17 історичних постатей, які, на його думку, можуть об'єднувати українців і поляків, а не поглиблювати історичні суперечки.

Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський. Фото з відкритих джерел

Богуслав Хработа у статті наголосив, що його список не є рекомендацією чи вимогою до Києва. За його словами, українська нація має право на власний "історичний наратив", однак в українсько-польській історії, "крім поляризованих постатей", є діячі, "які є взірцями для сучасності".

"Він радше слугує інтелектуальним навчанням для нас, поляків, польської влади та громадської думки в той час, коли атмосфера конфронтації так сильно відчувається", — зазначив Хработа.

До запропонованого переліку до Національного пантеону України увійшли 17 кандидатів різних епох.

- Петро Могила — митрополит Київський, який виступав за мирне співіснування різних конфесій у Речі Посполитій.

- Юзеф Пілсудський та Симон Петлюра – державні лідери, що воювали у польсько-українській кампанії 1920 року, яких автор називає "батьками незалежності обох країн" та архітекторами союзу проти більшовицької Росії.

- В'ячеслав Липинський — історик, політичний мислитель та один з засновників українського консерватизму, польський шляхтич за походженням.

- Василь Мудрий — діяч товариства "Просвіта", голова Українського національно-демократичного союзу та віцеспікер польського Сейму.

- Тарас Шевченко — український поет, художник і мислитель, який підтримував дружні стосунки з польськими політичними засланцями.

- Іван Пулюй — український фізик, винахідник і один із піонерів дослідження рентгенівського випромінювання.

- Ізидор Шараневич — історик та археолог, професор Львівського університету, який досліджував спільну спадщину народів колишньої Речі Посполитої.

- Володимир Левицький — український математик і громадський діяч, який зробив значний внесок у розвиток української наукової термінології та співпрацював із польським математичним середовищем.

- Юліуш Словацький — один з найвидатніших польських поетів, чия творчість була тісно пов'язана з українською культурою та фольклором.

- Іван Франко — український письменник, який також писав польською мовою та співпрацював із польською пресою.

- Кароль Шимановський — польський композитор, який народився на території сучасної України.

- Марко Безручко — генерал Армії УНР, який прославився обороною Замостя від Першої кінної армії Семена Будьонного.

- Андрей Шептицький — митрополит Української греко-католицької церкви та духовний лідер українців.

- Єжи Ґедройць і Богдан Осадчук — публіцисти та інтелектуали, які десятиліттями працювали над польсько-українським примиренням.

- Лех Качинський — президент Польщі, який активно підтримував вступ України до НАТО та Європейського Союзу.

Зауважимо, що у списку присутній Юзеф Пілсудський. У польській історіографії його вважають одним з творців незалежної держави та союзником Симона Петлюри під час польсько-українського союзу 1920 року. Водночас в Україні його постать оцінюють близьку до зрадника. Після укладення Варшавської угоди Польща підписала Ризький мир з більшовиками, чим погодившись на поділ українських земель. Крім того, саме за правління Пілсудського у 1930 році польська влада провела "пацифікацію" — масштабну репресивну кампанію проти українського населення Галичини.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону. За його словами, документ передбачає вшанування найвидатніших представників української нації, які боролися за незалежність держави. Голова Офісу президента Буданов також зазначив, що "більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі виставили ультиматум Україні через Бандеру та Шухевича.

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