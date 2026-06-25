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"Это наши условия!": в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА

Ярослав Качиньский заявил о возвращении ордена Ярослава Мудрого и объявил ультиматум Украине.

25 июня 2026, 16:40
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Slava Kot

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о намерении вернуть Украине государственную награду орден князя Ярослава Мудрого II степени. По его словам, это решение было продиктовано политическими и историческими разногласиями с Киевом.

"Это наши условия!": в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА

Ярослав Качиньский. Фото из открытых источников

Ярослав Качиньский во время пресс-конференции объявил, что планирует отказаться от ордена князя Ярослава Мудрого. Вместе с тем Качинский подчеркнул, что его шаг не направлен против украинского общества в целом, а является реакцией на действия власти в Украине.

"Я также сниму орден, поскольку имею достаточно высокий орден Ярослава Мудрого. Это будет выражением моего отношения не столько по отношению к украинцам, сколько к украинской элите. Это также акт лояльности к нашему президенту. Я был сторонником и публично говорил об этом, чтобы не допустить эскалации этого конфликта. Однако этот конфликт жестоко обостряется другой стороной", – заявил Качиньский.

Отдельное внимание польский политик уделил историческим вопросам, в частности, Волынской трагедии.

"Признайте вину, извинитесь, похороните всех жертв и, конечно, предварительно проведите эксгумацию. Это наши условия!", – сказал Качиньский.

Орден князя Ярослава Мудрого II степени Качиньский получил в 2022 году, в период активной международной поддержки Украины после полномасштабного вторжения России в Украину.

”Это наши условия!”: в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА - фото 2

Зеленский наградил Качиньского орденом Ярослава Мудрого в 2022 году. Фото: Офис президента

Напомним, что скандал между Польшей и Украиной усугубился после решения Кароля Навроцкого забрать орден Белого Орла у Владимира Зеленского из-за указа о наименовании украинского подразделения военных в честь героев УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший премьер Польши заявил, что Украина проиграет войну из-за Бандеры.

Также "Комментарии" писали, что в Польше нашли видео 3-летней давности. Вот что говорил Навроцкий об УПА и Украине.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw-kaczynski-zwroci-ukrainski-order-akt-lojalnosci/lv719zk
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