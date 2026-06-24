У Польщі знайшли відео 3-річної давнини: ось що говорив Навроцький про УПА і Україну

У польському інформаційному просторі знову поширюють відео з Каролем Навроцьким, записане у 2023 році, коли він очолював Інститут національної пам’яті Польщі. На тлі нового загострення у відносинах Варшави та Києва його тодішні слова викликали гостру дискусію, адже Навроцький заявляв, що українці мають право самостійно визначати власних героїв, навіть якщо йдеться про Степана Бандеру або Романа Шухевича.

Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел

У 2023 році тодішній глава польського Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький в інтерв’ю телеканалу TV Republika назвав УПА "злочинною, націоналістичною організацією", відповідальною за вбивства польського цивільного населення. Однак він наголошував, що Польща не може вирішувати, кого Україна вшановує у своїй історичній пам’яті.

"Я вважаю, що українці мають право обирати своїх героїв, навіть якщо їхніми героями є Степан Бандера чи Роман Шухевич. Поляки не оберуть святих покровителів українських вулиць", — заявляв Навроцький.

Тоді він також відокремлював суперечки щодо історичних постатей від питання пошуку та поховання жертв Волинської трагедії. За його словами, Варшава має право очікувати від Києва дозволу на ексгумації та належне вшанування загиблих поляків.

"Я, як президент Інституту національної пам’яті Польщі, не маю на це жодних претензій. Те, що українці бачать на своїх вулицях, яких героїв вони мають у своїх підручниках, залишається їхньою власною справою. Ми можемо обурюватися, можемо не погоджуватися, але ми не можемо на це вплинути" — стверджував Навроцький.

Тепер старе відео активно обговорюють після рішення президента Польщі позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Крок Навроцького пов’язаний з присвоєнням одній з українських військових частин почесного найменування "Героїв УПА".

Заяви Навроцького трирічної давнини активно обговорюють у польських медіа. Наприклад у програмі програмі "7. Dzień Tygodnia" представник Польської селянської партії Кшиштоф Гетьман назвав позицію правих політиків цинічною. Однак представники "Конфедерації" навпаки, заявили, що такі слова не мали б звучати від польського посадовця.

В іншій передачі журналіст TVN24 запитав речника польського президента Рафала Лешкевича, що змінилося в позиції Навроцького за ці три роки. У відповідь Лешевич заявив, що Навроцький тепер став президентом і "ми не можемо допустити ситуації, коли військові частини називають на честь злочинців геноциду, а злочинців прославляють. Україна не приєднається до Європейського Союзу таким чином". Коли ж журналіст зазначив, що це не відповідь, Лешкевич вказав, що "кожен висловлює свою думку у слушний час".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Навроцького відреагували на рішення українських політиків повернути польські нагороди.

Також "Коментарі" писали, що скандал між Україною та Польщею вийшов на міжнародний рівень. Як світові медіа оцінили рішення Навроцького.