"Це наші умови!": в Польщі виставили ультиматум Україні через скандал з УПА

Лідер польської опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про намір повернути Україні державну нагороду орден князя Ярослава Мудрого II ступеня. За його словами, це рішення було продиктоване політичними та історичними розбіжностями з Києвом.

Ярослав Качинський. Фото з відкритих джерел

Ярослав Качинський під час пресконференції оголосив, що планує відмовитися від орден князя Ярослава Мудрого. Разом з тим, Качинський наголосив, що його крок не спрямований проти українського суспільства загалом, а є реакцією на дії влади в Україні.

"Я також зніму орден, оскільки маю досить високий орден Ярослава Мудрого. Це буде вираженням мого ставлення не стільки щодо українців, скільки до української еліти. Це також акт лояльності до нашого президента. Я був прихильником і публічно говорив про це, щоб не допустити ескалації цього конфлікту. Однак цей конфлікт жорстоко загострюється іншою стороною", – заявив Качинський.

Окрему увагу польський політик приділив історичним питанням, зокрема Волинській трагедії.

"Визнайте провину, вибачтеся, поховайте всіх жертв і, звичайно, попередньо проведіть ексгумацію. Це наші умови!", – сказав Качинський.

Орден князя Ярослава Мудрого II ступеня Качинський отримав у 2022 році, в період активної міжнародної підтримки України після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зеленський нагородив Качинського орденом Ярослава Мудрого у 2022 році. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, що скандал між Польщею та Україною посилився після рішення Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського через указ про найменування українського підрозділу військових на честь героїв УПА.

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