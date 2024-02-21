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Генеральная консулка Польши извинилась за действия поляков: "так позорно ведут себя только россияне"

Консулка Польши Элиза Дзвонкевич принесла извинения за протесты польских фермеров и сравнила такие действия с позорными шагами россиян.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Генеральная консулка Польши во Львове Элиза Дзвонкевич отреагировала на протесты польских фермеров и извинилась перед украинцами. По ее словам, только россияне могут вести себя так позорно.

Генеральная консулка Польши извинилась за действия поляков: "так позорно ведут себя только россияне"

Протесты польских фермеров. Фото из открытых источников

Элиза Дзвонкевич написала в Facebook реакцию на действия польских фермеров, отметив, что из любви к своей родине, она не может делать вид, что не видит "позорных действий" вблизи украинской границы и попросила прощения у украинцев.

"Не могу больше молчать. За любовь к своей стране. Не могу притворяться, что не вижу этих позорных действий Польши на польско-украинской границе. Извините, мои дорогие украинские друзья. Происходящее не может быть делом моего народа", — пишет польский дипломат.

Генеральный консул Польши подчеркнул, что "только россияне могут наблюдать за кровью другой нации", а "поляки никогда бы такого не делали".

"А чем сегодня занимаются "польские" фермеры и перевозчики? Даже не верится, что это польские.... Настоящий поляк никогда бы не ударил в спину соседний народ, который борется за свободу. Это позор и стыд. Извини, Украина воюющая, извини...", — добавила Элиза Дзвонкевич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина намекнула на возможность ввести эмбарго на польские товары из-за постоянных протестов польских фермеров, блокирующих экспорт украинской продукции. В Польше отреагировали на такие заявления, указав, что это шантаж со стороны Украины.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция посла Украины в Польше Василия Зварыча на протесты польских фермеров, высыпавших украинское зерно.



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Источник: https://www.facebook.com/eliza.dzwonkiewicz/posts/10223667908676220?ref=embed_post
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