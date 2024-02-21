Генеральная консулка Польши извинилась за действия поляков: "так позорно ведут себя только россияне"

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Slava Kot
Генеральная консулка Польши во Львове Элиза Дзвонкевич отреагировала на протесты польских фермеров и извинилась перед украинцами. По ее словам, только россияне могут вести себя так позорно.
Протесты польских фермеров. Фото из открытых источников
Элиза Дзвонкевич написала в Facebook реакцию на действия польских фермеров, отметив, что из любви к своей родине, она не может делать вид, что не видит "позорных действий" вблизи украинской границы и попросила прощения у украинцев.
Генеральный консул Польши подчеркнул, что "только россияне могут наблюдать за кровью другой нации", а "поляки никогда бы такого не делали".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина намекнула на возможность ввести эмбарго на польские товары из-за постоянных протестов польских фермеров, блокирующих экспорт украинской продукции. В Польше отреагировали на такие заявления, указав, что это шантаж со стороны Украины.
Также "Комментарии" писали, что появилась реакция посла Украины в Польше Василия Зварыча на протесты польских фермеров, высыпавших украинское зерно.
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