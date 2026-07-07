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Slava Kot
Руководитель Канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий прокомментировал свое внесение в базу украинского центра "Миротворец". Польский чиновник заявил, что продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, но в то же время публично будет осуждать деятельность ОУН и УПА.
Збигнев Богуцкий. Фото: PAP
Богуцкого внесли в базу "Миротворец", публикующую информацию о лицах, которых ее авторы считают причастными к деятельности, угрожающей национальной безопасности Украины. В частности, ресурс обвинил польского политика в "нападении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "манипуляции имеющей общественное значение информацией с целью разжигания ненависти к украинцам, межэтнической и религиозной вражды".
После этого Збигнев Богуцкий опубликовал развернутое заявление на платформе X.
Представитель Навроцкого также вспомнил, что, будучи воеводой Западной Померании, он координировал помощь беженцам из Украины и отправился в пострадавшую от военного нападения страну с гуманитарным транспортом через два месяца после начала войны.
Отметим, что "Восточная Малопольша" — это польский искусственный и колониальный термин, который правительство Второй Речи Посполитой с 1918 по 1939 годы принудительно использовал вместо названия "Восточная Галичина", чтобы интегрировать украинские земли в свое историческое пространство. Именно поэтому политик попал в базу "Миротворца".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша выставила Украине ультиматум через УПА: что требует Варшава.
Также "Комментарии" писали, что Украина отреагировала на законопроект Польши о наказаниях за ОУН-УПА.