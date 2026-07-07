Голова Канцелярії Навроцького відреагував на внесення до "Миротворця": що сказав

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Slava Kot
Керівник Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький прокоментував своє внесення до бази українського центру "Миротворець". Польський посадовець заявив, що продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, але водночас і надалі публічно засуджуватиме діяльність ОУН та УПА.
Збігнєв Богуцький. Фото: PAP
Богуцького внесли до бази "Миротворець", яка публікує інформацію про осіб, яких її автори вважають причетними до діяльності, що загрожує національній безпеці України. Зокрема, ресурс звинуватив польського політика у "нападі на суверенітет і територіальну цілісність України", "участі в актах гуманітарної агресії проти України" та "маніпуляції інформацією, що має суспільне значення, з метою розпалювання ненависті до українців, міжетнічної та релігійної ворожнечі".
Після цього Збігнєв Богуцький опублікував розгорнуту заяву на платформі X.
Представник Навроцького також згадав, що, будучи воєводою Західної Померанії, він координував допомогу біженцям з України та вирушив до країни, що постраждала від воєнного нападу, з гуманітарним транспортом через два місяці після початку війни.
Зауважимо, що "Східна Малопольща" — це польський штучний та колоніальний термін, який уряд Другої Речі Посполитої з 1918 по 1939 роки примусово використовував замість назви "Східна Галичина", щоб інтегрувати українські землі у свій історичний простір. Саме через це політик потрапив до бази "Миротворця".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Польща виставила Україні ультиматум через УПА: що вимагає Варшава.
Також "Коментарі" писали, що Україна відреагувала на законопроєкт Польщі про покарання за ОУН-УПА.