Голова Канцелярії Навроцького відреагував на внесення до "Миротворця": що сказав

Керівник Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнєв Богуцький прокоментував своє внесення до бази українського центру "Миротворець". Польський посадовець заявив, що продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, але водночас і надалі публічно засуджуватиме діяльність ОУН та УПА.

Збігнєв Богуцький. Фото: PAP

Богуцького внесли до бази "Миротворець", яка публікує інформацію про осіб, яких її автори вважають причетними до діяльності, що загрожує національній безпеці України. Зокрема, ресурс звинуватив польського політика у "нападі на суверенітет і територіальну цілісність України", "участі в актах гуманітарної агресії проти України" та "маніпуляції інформацією, що має суспільне значення, з метою розпалювання ненависті до українців, міжетнічної та релігійної ворожнечі".

Після цього Збігнєв Богуцький опублікував розгорнуту заяву на платформі X.

"Я відповім цій своєрідній групі так: я продовжуватиму робити те, що добре і правильно, просто те, що гуманно. Я підтримуватиму людей, які страждають в Україні від рук російських орд, що впроваджують неоімперіалістичну політику Путіна. Водночас я продовжуватиму називати злочинцями поіменно українських шовіністів з УПА та ОУН, які вчинили жорстокий геноцид проти мирного населення: дітей, жінок та людей похилого віку на Волині та у Східній Малопольщі", — заявив Богуцький.

Представник Навроцького також згадав, що, будучи воєводою Західної Померанії, він координував допомогу біженцям з України та вирушив до країни, що постраждала від воєнного нападу, з гуманітарним транспортом через два місяці після початку війни.

"Тому я не ворог України. Однак я ворог бандеризму, історичної брехні та спроб закрити рота жертвам українського шовінізму, які лежать у братських могилах. Я також ворог путінської Росії. Однак, щоб зрозуміти це, декому в Україні довелося б зіткнутися з історичною правдою та правдою сучасних подій і вилікуватися від антиполонізму", – додав Богуцький.

Зауважимо, що "Східна Малопольща" — це польський штучний та колоніальний термін, який уряд Другої Речі Посполитої з 1918 по 1939 роки примусово використовував замість назви "Східна Галичина", щоб інтегрувати українські землі у свій історичний простір. Саме через це політик потрапив до бази "Миротворця".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Польща виставила Україні ультиматум через УПА: що вимагає Варшава.

Також "Коментарі" писали, що Україна відреагувала на законопроєкт Польщі про покарання за ОУН-УПА.