Главные составляющие блокады поляками украинской границы: как решить проблему

Польские фермеры, которые с 9 февраля возобновили частичную блокаду границы с Украиной, запланировали на 20 февраля уже полную блокаду. Во Вроцлаве заявленный как мирный протест фермеров вылился в агрессивную акцию с использованием яиц, файеров и краски. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что официальный Киев пытается найти решение проблемы. И подчеркивает, что экономического у этих протестов мало. В вечернем обращении 15 февраля президент Владимир Зеленский подчеркнул важность вместе с Польшей найти выход из сложившейся ситуации. А также призвал определить общее отношение, в частности, к импорту российского зерна и другому импорту из РФ на территорию стран Европы, чтобы защитить наши общества и, в частности, фермеров – и украинских, и польских. Что и почему происходит сейчас на украино-польской границе? Какие есть рычаги влияния на ситуацию? Что следует делать, чтоб разрешить конфликт? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Вопрос более широкой рамки, чем претензии польских фермеров к украинскому экспорту

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье), политический аналитик Виталий Кулик акцентирует, что в ситуации с блокированием польскими фермерами украинской границы есть сразу три составляющих.

Первая – есть политические игры внутри самой Польши.

"В том числе в нынешней правящей коалиции ("Гражданская коалиция" ставшего премьером Дональда Туска, "Третий путь" (альянс "Польши 2050" и Польской крестьянской партии) и "Левые"). Некие силы пытаются разыгрывать там внутренние карты, используя фермерские бунты в качестве инструмента для сведения счетов с оппонентами. И для давления, – поясняет эксперт. – На этом также спекулирует оппозиция ("Право и справедливость"), которая еще недавно была властью. Подрывая тем самым позиции правящей коалиции. Свой капитал зарабатывает и пробившаяся во власть (правда, с малым процентом, не принятая в коалицию) ультраправая партия "Конфедерация", известная антиукраинской/пророссийской позицией".

По словам эксперта, фермерские инициативы, которые сейчас осуществляют блокаду, в основном подогреваются именно конфедератами. Но влияние на них имеют и оппозиция, и нынешние польские власти.

"Инструменты для разрешения проблемы у официальной Варшавы есть. Но там этого или не хотят, или не могут — в силу, к примеру, противоречий внутри правящей команды", – отмечает Виталий Кулик.

Вторая составляющая, по его словам, заключена в том, что мы слишком увлеклись образом Польши как надежного союзника и партнера, забывая, что у нас есть противоречия интересов. В том числе в аграрной сфере.

"Поляки упрекают Украину, что у нас тут засилье латифундистов (землевладение, занимающее большую площадь, аграрные корпорации). Конкурировать с которыми мелкие фермеры (основа аграрного бизнеса стран ЕС) не могут. Да, в Украине есть большие аграрные компании. И на пике своего развития, в 2013 году, 115 таких крупных компаний обрабатывали 6 млн га. Но за последнее десятилетие в Украине наблюдается обратная тенденция. Происходит деконсолидация земель. Особенно на фоне боевых действий. Фермеры забирают свои паи назад. И на данный момент у нас огромная масса аграрных микропредприятий — 75 тысяч! Это на 90% микропроизводства. Сейчас микрофермеры, сельские частные хозяйства дают 41% всей продукции. А аграрные компании — 23%. Да, латифундии доминируют в экспорте, но в общей структуре украинского сельского хозяйства больше именно микроферм", – подчеркивает эксперт.

Второй упрек со стороны поляков – наша продукция не соответствует европейским стандартам.

"Ничего подобного! Без сертификации (которая происходит через компании, находящиеся фактически в ручном управлении ЕС) мы не можем ничего вывезти на европейский рынок, – акцентирует Виталий Кулик. – Основные агропоставки Украины в Польшу – это макуха (шрот подсолнечника, который используется как питательный корм для откорма крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных – прим. ред.). То, что надо самим местным фермерам. И что мы продаем им по бросовым ценам. Менее половины экспорта нашего зерна через польский кордон где-то оседает. Из 2,7 млн тонн – лишь около 700 тысяч. Остальное идет транзитом".

Постоянно идут разговоры, что, если Украина полноценно зайдет на европейский рынок, это убьет сельское хозяйство той же Польши.

"Насчет "убьет" — не знаю, но конкуренцию точно создаст. У нас с учетом оккупированных территорий 41 млн га сельхозземель. Четверть всей совокупной площади пахотной земли Европы – находится в Украине. И чтоб продвигать видение нашей страны в контексте будущего членства ЕС, общей концепции сельского хозяйства – необходимо искать некое общее решение", – уверен Виталий Кулик.

Пока мы, с учетом войны, настаиваем на необходимости неких эксклюзивных прав на экспорт (транзит, квоты). Но не предлагаем наше видение будущего сельского хозяйства ЕС, когда мы станем его частью, акцентирует эксперт.

"Конечно, тут будет противодействие. Но рисовать такую картинку будущего нужно уже сейчас, учитывая все нюансы – считает он. – Между Украиной и Польшей (а также рядом других стран) есть фундаментальные аграрные противоречия. И тут, по хорошему, стоило бы вмешаться Брюсселю. Стать медиатором. Усадить стороны за стол переговоров, выработать некое решение, которое плюс-минус устроило бы всех. Иначе градус напряжения будет повышаться. Блокирование украинского экспорта распространится уже не только на Польшу, но и на ряд наших других западных соседей. Останется только морской путь, где есть опасность ударов со стороны РФ".

Третья составляющая – в целом в ЕС сейчас происходит пересмотр сельскохозяйственной политики.

"Фермеры мощно бунтуют во Франции, в Испании, в Германии. Они недовольны субсидиями, квотами, стандартами, которые выдвигает ЕС. Это указывает на разбалансирование единого сельского хозяйства Евросоюза (которое и так держалось в общих рамках, благодаря субсидиями и дотациям, сокращающимся в связи с бюджетным дефицитом и кризисах в экономиках). Так что тут вопрос более широкой рамки, чем претензии польских фермеров к украинскому экспорту. И лишь в этой общей рамке можно решить хотя бы часть противоречий. Исключительно на двухстороннем уровне этого сделать, скорее всего, не удастся", – резюмирует Виталий Кулик.

Происходит откровенная манипуляция

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен, что ситуация с претензиями польских фермеров к нашей стране уже давно – не экономического плана.

"Она в большей мере связана с использованием политического фактора (украинское зерно) польскими фермерами с целью выбить себе дополнительные преференции. По сути, с помощью не рыночных методов они пытаются остаться на плаву. Понятно, что украинское зерно, наша аграрная продукция – серьезный вызов польским фермерам. Но противостоять этому, как принято в ЕС, необходимо с помощью рыночных методов. Однако польские фермеры предпочли эксплуатировать политический тезис о якобы угрозе, которое несет их благополучию украинское зерно, имеющее определенные льготы от руководства ЕС (что нормально, учитывая войну, в которой живет Украина). Также "юзается" меседж о том, что в Украине имеются латифундии, с которыми частные хозяйства европейских аграриев тягаться в принципе не могут", – отмечает эксперт.

По его мнению, происходит откровенная манипуляция. Экономика тут есть, но – мало, считает он. Преобразовываться в связи с требованиями рынка польские фермеры не хотят. И фактически шантажируют всех блокадой границы.

"Позиция украинской власти тут абсолютно логична. У нас есть два соглашения с ЕС – об ассоциации, а также, по сути, транспортном безвизе. Польша как член ЕС должна выполнять данные соглашения. Если есть какие-то вопросы – Киев и Варшава могут решать это не уровне двухсторонних отношений. Либо на уровне Еврокомиссии", – поясняет Игорь Рейтерович.

Но, продолжает он, судя по всему, польские власти на данный момент не готовы идти путем переговоров — и не знают, как выйти из ситуации. С одной стороны — не хочется конфликта с Украиной, с другой — с собственными избирателями.

"Украина должна продолжать попытки договориться с руководством Польши, искать некие компромиссные решения ради разблокирования границы. Возможно, согласить ся на дополнительные проверки, чтоб зерно точно шло исключительно транзитом. Но если блокирование границы не прекратится – необходимо обращаться непосредственно к европейским институциям, – считает эксперт. – Чтобы уже они, с помощью своих механизмов и ресурсов, повлияли на Польшу. И заставили ее действовать исключительно рыночными методами".

Это важно еще и в ракурсе того, отмечает Игорь Рейтерович, что поляки создали негативный прецедент для всего ЕС. И по такому пути могут пойти фермеры других государств, против той же польской продукции. Делая ставку не на рыночные методы, а на шантаж, блокирование, выдвижение неаргументированных требований — и получать за это некие преференции.

Стать полноценным членом ЕС нашей стране будет крайне сложно

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко поделился таким комментарием:

"Я считаю, что в происходящем виновата украинская сторона. А именно – те наши экспортеры, которые начали заниматься аферами, подставляя фермеров – и украинских, и польских. И заполоняя рынок Польши".

Эксперт отмечает, что в 2022-м поляки собрали урожай, но не смогли продать его значительную часть, т.к. наши экспортеры завезли туда зерно и прочую продукцию АПК по разного рода схемам.

"Ситуация повторилась и в 2023-м. Вспышка недовольства была лишь вопросом времени, потому что никто не хочет терять сам, пока наживается кто-то другой", – поясняет Александр Охрименко.

По его словам, сложившаяся ситуация в очередной раз демонстрирует, что стать полноценным членом ЕС нашей стране будет крайне сложно.

иначе блокада будет на постоянной основе". "В том числе из-за таких игр, – акцентирует экономист. – Надеюсь, украинское и польское правительства сделают нормальный контроль,

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