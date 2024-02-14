Такой блокады границы с Украиной еще не было: к чему готовятся польские фермеры

Польские фермеры намерены полностью заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе. Полную блокаду запланировали на 20 февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении польского объединения независимых профсоюзов "Солидарность".

Блокада границы. Фото из открытых источников

"20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и протестах на местах", – указали профсоюзы.

Отмечается, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи, подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Польские фермеры напомнили, что 9 февраля 2024 года объявили 30-дневную всеобщую забастовку. Они считают, что проблемой рентабельности сельскохозяйственного производства, перерабатывающей и других отраслей в Польше является неконтролируемое поступление товаров из Украины, которые импортируются из-за открытия границы с ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — польские фермеры расширили блокады границы с Украиной, которую начали 9 февраля. Теперь к блокированию пункта пропуска "Шегини", добавились еще и ПП "Ягодин" и "Рава-Русская". Более того, в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" из трех грузовиков поляки выбросили украинское зерно. О чем говорит происходящее? Как найти управу на тех, кто это творит? Можно ли допустить "российский след"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Польша, Венгрия и Словакия должны разблокировать импорт зерна из Украины: в ЕС нашли альтернативу.



