Горбач: Россия начала гибридное наступление на Польшу Первая фаза началась

По мнению Владимира Горбача, все протесты на границе Украины и Польши не имеют под собой экономическую основу и никак не связаны с польскими местными выборами, здесь все сложнее. Эксперт считает, что Россия выбрала Польшу, как слабое звено Европейского Союза и приступила к первой фазе гибридного наступления на эту страну и на ЕС в целом.

Протест фермеров

"В июне, когда будут выборы в Европарламент, уже могут танки пойти, а не избиратели с бюллетенями. По крайней мере, на границе Польши и стран Балтии танки уже будут стоять. Демонстративно",

– считает политолог.

По его словам, Польша была избрана российскими спецслужбами, как слабое звено из-за глубокого и непреодолимого раскола политических элит.

Напомним, 20 февраля, польские фермеры заблокировали все пункты пропуска из Украины и заблокировали грузовые перевозки. У пропускного пункта "Медика-Шегини" они заблокировали движение грузового поезда и из двух контейнеров даже высыпали 4 тонны украинского зерна. Организаторы протеста подчеркнули, что польские фермеры просто действовали на эмоциях, поскольку, якобы, несут страшные убытки и должны защищать свои права.

Кроме того, польские протестующие угрожают устроить международный скандал и заблокировать даже пассажирские перевозки между Украиной и Польшей. Говорят, что на такой шаг обязательно пойдут, если правительство Дональда Туска и Брюссель не выполнят их требования.

Вместе с тем, как заявил президент Польши Анджей Дуда, происходящее на польско-украинской границе говорит об определенном конфликте интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине. Стороны пытаются решить эту проблему. Дуда подчеркнул, что поляки имеют право на протест, и если он законный, то власть будет его защищать. В то же время он отметил, что блокировка границы является лишь решением фермеров, а не польского правительства.



