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Хуже, чем у Трампа: Зеленский возглавил рейтинг недоверия среди политиков в Польше

Новый опрос в Польше показал, что Владимир Зеленский имеет самый высокий уровень недоверия среди политиков.

13 июля 2026, 09:10
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком с самым высоким уровнем недоверия среди поляков. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса United Surveys для Wirtualna Polska, опубликованная польской газетой Rzeczpospolita.

Хуже, чем у Трампа: Зеленский возглавил рейтинг недоверия среди политиков в Польше

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно исследованию, 75,8% опрошенных поляков заявили, что не доверяют Владимиру Зеленскому. Только 12,5% выразили доверие к украинскому президенту, еще 11,7% затруднились с ответом. Это самый плохой показатель среди всех политиков, включенных в опрос.

Дональд Трамп также получил преимущественно негативные оценки, однако его результаты оказались лучше показателей Зеленского. Президенту США доверяют 21,9% респондентов, в то время как 65,1% заявили о недоверии. Еще 13% участников опроса не определились со своей позицией.

Не слишком высок уровень поддержки у поляков и у других западных политиков. Президентцы Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен доверяют 39% поляков, в то время как 59,2% выразили недоверие. Канцлер Германии Фридрих Мерц получил 20% положительных оценок и 61,6% отрицательных.

У Генерального секретаря НАТО Марка Рютте более сбалансированные показатели: ему доверяют 32,3% респондентов, не доверяют 38,9%, а почти треть опрошенных — 28,8%, не смогла сформировать собственную оценку.

Единственным политиком с положительным балансом доверия стал президент Польши Кароль Навроцкий. Ему доверяют 51,9% поляков, в то время как 44,8% выразили недоверие. Премьер-министр Польши Дональд Туск также получил больше негативных положительных оценок: 43,2% респондентов заявили о доверии к нему, тогда как 50,3% сообщили о недоверии.

Напомним, что напряжение в украинско-польских отношениях усилилось после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за наименования украинского подразделения в честь героев УПА. После этого состоялся опрос, где большинство поляков заявило, что отношение Владимира Зеленского к Польше негативное.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у поляков изменилось отношение к украинцам после скандала с орденом и УПА.



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Источник: https://www.rp.pl/polityka/art44811621-sondaz-polacy-nie-ufaja-trumpowi-zelenskiemu-jeszcze-mniej-wyroznia-sie-jeden-polityk
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