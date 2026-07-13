Гірше, ніж у Трампа: Зеленський очолив рейтинг недовіри серед політиків у Польщі

Президент України Володимир Зеленський став політиком з найвищим рівнем недовіри серед поляків. Про це свідчать результати соціологічного опитування United Surveys для Wirtualna Polska, які опублікувала польська газета Rzeczpospolita.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Згідно з дослідженням, 75,8% опитаних поляків заявили, що не довіряють Володимиру Зеленському. Лише 12,5% висловили довіру до українського президента, ще 11,7% не змогли визначитися з відповіддю. Це найгірший показник серед усіх політиків, включених до опитування.

Дональд Трамп також отримав переважно негативні оцінки, однак його результати виявилися кращими за показники Зеленського. Президенту США довіряють 21,9% респондентів, тоді як 65,1% заявили про недовіру. Ще 13% учасників опитування не визначилися зі своєю позицією.

Не надто високий рівень підтримки у поляків мають і інші західні політики. Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн довіряють 39% поляків, тоді як 59,2% висловили недовіру. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав 20% позитивних оцінок і 61,6% негативних.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте має більш збалансовані показники: йому довіряють 32,3% респондентів, не довіряють 38,9%, а майже третина опитаних — 28,8%, не змогла сформувати власну оцінку.

Єдиним політиком з позитивним балансом довіри став президент Польщі Кароль Навроцький. Йому довіряють 51,9% поляків, тоді як 44,8% висловили недовіру. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також отримав більше негативних, ніж позитивних оцінок: 43,2% респондентів заявили про довіру до нього, тоді як 50,3% повідомили про недовіру.

Нагадаємо, що напруження в українсько-польських відносинах посилилося після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла через найменування українського підрозділу на честь героїв УПА. Після цього відбулося опитування, де більшість поляків заявила, що ставлення Володимира Зеленського до Польщі є негативним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у поляків змінилося ставлення до українців після скандалу з орденом і УПА.