Из-за украинского зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик объявил, что ушел в отставку. Решение принято из-за возмущения фермеров, связанного с влиянием украинского зерна на польский рынок. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину были заблокированы порты. Таким образом, украинские фермеры оказались в сложном положении, ведь главный экспортный путь был заблокирован. Даже после инициативы Украины, Турции и ООН об открытии "зернового коридора" количество экспорта украинского зерна было меньше, чем в предыдущие годы.

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Евросоюз принял решение упразднить все квоты и тарифы для украинского зерна. Таким образом, зерно могло попадать в Европу, а оттуда в другие страны. Однако часть этого зерна оседала в Европе, в частности в Польше, Румынии и Венгрии. Из-за большого количества дешевого украинского зерна, цена на зерно местных фермеров также начала падать, что спровоцировало недовольство и постоянные протесты.

Из-за постоянного давления местных аграриев и не возможности решения этой проблемы министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик ушел в отставку.

"Поскольку понятно, что Европейская комиссия в настоящее время не удовлетворит это требование, я решил уйти в отставку с должности министра сельского хозяйства", — сказал Ковальчок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры пригрозили сорвать визит Зеленского в Варшаву. Польские аграрии указали, что могут использовать приезд украинского лидера, однако не сообщили, решатся ли на такой шаг. Кроме того, "Комментарии" сообщали, есть ли выход из этой ситуации.

Также "Комментарии" сообщал, что после отмены квот на украинские продукты, яйца и мясо птицы заполонили рынок ЕС и создают конкуренцию для европейских компаний. Такие факторы возмущают польских промышленников.