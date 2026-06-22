"К черту поляков!": в Польше скандал из-за вымышленной цитаты Зеленского

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Slava Kot
В польских медиа и социальных сетях распространяется новая волна споров, связанных с якобы оскорбительными высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о Польше. Однако подробный анализ источников показывает, что речь идет о неподтвержденной информации, которая может быть фейком.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за названия украинского военного подразделения в честь УПА. Это решение вызвало шквал реакций как со стороны украинцев, так и поляков.
Польский ресурс Channel Zero, собирая комментарии о ситуации, процитировал бывшего украинского депутата Игоря Мосийчука. По его словам, Зеленский во время одной из встреч резко ответил по просьбе не давать почетное наименование "имени Героев УПА".
Журналистка Арлета Бойке подчеркнула, что это версия из третьих рук, которую "нельзя проверить" и которая может быть как правдивой, так и ложной. Однако именно этот фрагмент начал активно распространяться в польском сегменте Интернета, часто без уточнения происхождения и проверки подлинности.
В соцсетях он вызвал гневные и критические заявления поляков, которые называли слова Зеленского "оскорбительными" для польского народа, в частности среди комментариев были такие: "Показывает настоящее лицо"; "Не дать топливо, не дать электроэнергии, они будут звучать по-другому"; "Подтверждены ли эти данные? Это просто текст из Москвы?"; "Уберите все, что они получили из Польши".
Заметим, что Игорь Мосийчук на ресурсе Channel Zero был представлен как член парламента. Однако политик покинул парламент еще в 2019 году, не занимает государственные должности и сейчас работает как публичный обозреватель. В последние годы бывший народный депутат распространял тезисы, соответствующие нарративам российской пропаганды, а его каналы в социальных сетях были определены как источники вредной дезинформации. Кроме того, считается, что Мосийчук с 2022 может находиться за пределами Украины, а в 2025 он попал под санкции указом Зеленского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Навроцкого объяснили, почему забрали орден у Зеленского, но оставят его Муссолини и Екатерине II.
Также "Комментарии" писали, что бывший президент Польши Квасневский жестко осадил польских политиков за антиукраинскую риторику.