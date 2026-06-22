"К черту поляков!": в Польше скандал из-за вымышленной цитаты Зеленского

В польских медиа и социальных сетях распространяется новая волна споров, связанных с якобы оскорбительными высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о Польше. Однако подробный анализ источников показывает, что речь идет о неподтвержденной информации, которая может быть фейком.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за названия украинского военного подразделения в честь УПА. Это решение вызвало шквал реакций как со стороны украинцев, так и поляков.

Польский ресурс Channel Zero, собирая комментарии о ситуации, процитировал бывшего украинского депутата Игоря Мосийчука. По его словам, Зеленский во время одной из встреч резко ответил по просьбе не давать почетное наименование "имени Героев УПА".

"К черту Польшу и поляков", — сказал Мосийчук, приписывая слова Зеленскому.

Журналистка Арлета Бойке подчеркнула, что это версия из третьих рук, которую "нельзя проверить" и которая может быть как правдивой, так и ложной. Однако именно этот фрагмент начал активно распространяться в польском сегменте Интернета, часто без уточнения происхождения и проверки подлинности.

В соцсетях он вызвал гневные и критические заявления поляков, которые называли слова Зеленского "оскорбительными" для польского народа, в частности среди комментариев были такие: "Показывает настоящее лицо"; "Не дать топливо, не дать электроэнергии, они будут звучать по-другому"; "Подтверждены ли эти данные? Это просто текст из Москвы?"; "Уберите все, что они получили из Польши".

Заметим, что Игорь Мосийчук на ресурсе Channel Zero был представлен как член парламента. Однако политик покинул парламент еще в 2019 году, не занимает государственные должности и сейчас работает как публичный обозреватель. В последние годы бывший народный депутат распространял тезисы, соответствующие нарративам российской пропаганды, а его каналы в социальных сетях были определены как источники вредной дезинформации. Кроме того, считается, что Мосийчук с 2022 может находиться за пределами Украины, а в 2025 он попал под санкции указом Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Навроцкого объяснили, почему забрали орден у Зеленского, но оставят его Муссолини и Екатерине II.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент Польши Квасневский жестко осадил польских политиков за антиукраинскую риторику.