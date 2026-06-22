У Навроцького пояснили, чому забрали орден у Зеленського, але залишать його Муссоліні та Єкатерині ІІ

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького прокоментували критику щодо того, що найвища державна нагорода країни Орден Білого Орла після рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського, досі формально пов’язується з низкою суперечливих історичних постатей, зокрема Беніто Муссоліні, Єкатериною ІІ та колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером.

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У відповідь на критику відреагувала міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак. Вона заявила, що польське законодавство не передбачає процедури посмертного відкликання орденів.

"Перші двоє (італійський диктатор Муссоліні та російська імператриця Єкатерина ІІ) вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на пунітську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі", – заявила Єнджак.

Посадовиця додала, що Шредер не ставив "пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру", а також не називав підрозділ Бундесверу на честь "героїв СС".

Крім того, Єнджак зазначила, що під час нагородження Зеленський не вказував, що Орден Білого Орла мають ці суперечливі постатті.

"І він додає образу до образи, повертаючи її поштовою службою. У корені питання – те, що український лідер умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті", – заявила Єнджак.

У підсумку вона додала, що Навроцький "відкликав нагороду, але не забрав простягнуту руку" та зазначмла, що "ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе".

Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через найменуванням одного з підрозділів на честь УПА.

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