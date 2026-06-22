У Навроцького пояснили, чому забрали орден у Зеленського, але залишать його Муссоліні та Єкатерині ІІ

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Slava Kot
У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького прокоментували критику щодо того, що найвища державна нагорода країни Орден Білого Орла після рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського, досі формально пов’язується з низкою суперечливих історичних постатей, зокрема Беніто Муссоліні, Єкатериною ІІ та колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шредером.
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У відповідь на критику відреагувала міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак. Вона заявила, що польське законодавство не передбачає процедури посмертного відкликання орденів.
Посадовиця додала, що Шредер не ставив "пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру", а також не називав підрозділ Бундесверу на честь "героїв СС".
Крім того, Єнджак зазначила, що під час нагородження Зеленський не вказував, що Орден Білого Орла мають ці суперечливі постатті.
У підсумку вона додала, що Навроцький "відкликав нагороду, але не забрав простягнуту руку" та зазначмла, що "ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе".
Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через найменуванням одного з підрозділів на честь УПА.
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Також "Коментарі" писали, що експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський розкритикував польських політиків за антиукраїнську риторику.