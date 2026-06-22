"До біса поляків!": у Польщі скандал через вигадану цитату Зеленського

У польських медіа й соціальних мережах поширюється нова хвиля суперечок, пов’язаних з нібито образливими висловлюваннями президента України Володимира Зеленського щодо Польщі. Однак детальний аналіз джерел показує, що йдеться про непідтверджену інформацію, яка може бути фейком.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла через назву українського військового підрозділу на честь УПА. Це рішення викликало шквал реакцій, як з боку українців, так і поляків.

Польський ресурс Channel Zero збираючи коментарі щодо ситуації процитував колишнього українського депутата Ігоря Мосійчука. За його словами, Зеленський під час однієї з зустрічей різко відповів на прохання не давати почесне найменування "імені Героїв УПА".

"До біса Польщу та поляків", — сказав Мосійчук приписуючи слова Зеленському.

Журналістка Арлета Бойке наголосила, що це версія з третіх рук, яку "не можна перевірити" і яка може бути як правдивою, так і хибною. Однак саме цей фрагмент почав активно поширюватися в польському сегменті інтернету, часто без уточнення походження та перевірки достовірності.

У соцмережах він спричинив гнівні та критичні заяви поляків, які називали слова Зеленського "образливими" для польського народу, зокрема серед коментарів були такі: "Показує справжнє обличчя"; "Не дати палива, не дати електроенергії, вони будуть звучати по-іншому"; "Чи підтверджені ці дані? Чи це просто текст з Москви?"; "Заберіть все, що вони отримали з Польщі".

Зауважимо, що Ігор Мосійчук на ресурсі Channel Zero був представлений, як член парламенту. Однак політик залишив парламент ще у 2019 році та не займає державних посад і нині працює як публічний оглядач. В останні роки колишній народний депутат поширював тези, що відповідають наративам російської пропаганди, а його канали в соціальних мережах були визначені як джерела шкідливої дезінформації. Крім того, вважається, що Мосійчук з 2022 року може перебувати за межами України, а у 2025 році він потрапив під санкції указом Зеленського.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Навроцького пояснили, чому забрали орден у Зеленського, але залишать його Муссоліні та Єкатерині ІІ.

Також "Коментарі" писали, що колишній президент Польщі Кваснєвський жорстко осадив польських політиків за антиукраїнську риторику.