"Как малые дебоширы": историк назвал единственное условие примирения Украины и Польши

Несмотря на новый виток конфликтов в отношениях между Украиной и Польшей, шанс примирения между двумя странами остается. Однако для этого нужны не эмоциональные заявления, а ответственная политика и готовность обеих сторон к честному диалогу. Такое мнение высказал профессор Украинского католического университета, историк Ярослав Грицак.

Возможно примирение Украины и Польши. Фото из открытых источников

Ярослав Грицак в интервью Новини.LIVE подчеркнул, что исторические споры между Киевом и Варшавой нельзя просто вычеркнуть или забыть. В то же время, они не должны оставаться постоянным источником политических конфликтов.

"Историю не удастся забыть при каких-либо обстоятельств. Единственное, что можно — примириться вокруг истории, но это требует сознательных усилий с обеих сторон и зрелых политических элит. Я не вижу этих зрелых элит с украинской или польской стороны. Они ведут себя как маленькие дебоширы", — сказал Грицак.

Грицак также обратил внимание на разный характер проблем в двух странах. По его мнению, украинской стороне не хватает системного подхода и экспертности, в то время как в Польше исторические вопросы часто становятся предметом слишком эмоциональной политической борьбы.

Историк убежден, что в условиях полномасштабной войны России против Украины хорошие украино-польские отношения имеют стратегическое значение не только для двух государств, но и для безопасности всей Европы. По его мнению, стороны должны искать путь к взаимопониманию, а не углублять исторические споры.

"Уровень риска очень высок. Что касается сравнения АК (Армия Крайова) и УПА (Украинская повстанческая армия), то это общая вина. Если мы будем говорить, они нас обидели, а мы их, то это не зрелость. Это ни к чему не приведет. Единственная формула, которая может быть, это: "Мы вас прощаем, и вы нас извините"", — сказал Грицак.

Напомним, что украино-польские отношения ухудшились после решения президента Польши Кароля Навроцкого забрать орден у президента Украины Владимира Зеленского. Поводом для этого послужило присвоение одному из подразделений ВСУ почетного наименования героев УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше новый скандал из-за военной помощи Украине: какое оружие могла передать Варшава.

Также "Комментарии" писали, что историк Ярослав Грицак назвал украинские территории, которые хочет захватить Путин.