"Як малі бешкетники": історик назвав єдину умову примирення України та Польщі

Попри новий виток конфліктів у відносинах між Україною та Польщею, шанс на примирення між двома країнами залишається. Однак для цього потрібні не емоційні заяви, а відповідальна політика та готовність обох сторін до чесного діалогу. Таку думку висловив професор Українського католицького університету, історик Ярослав Грицак.

Чи можливе примирення України та Польщі. Фото з відкритих джерел

Ярослав Грицак в інтерв’ю Новини.LIVE наголосив, що історичні суперечки між Києвом і Варшавою не можна просто викреслити чи забути. Водночас вони не повинні залишатися постійним джерелом політичних конфліктів.

"Історію не вдасться забути за будь-яких обставин. Єдине, що можна — примиритися навколо історії, але це вимагає свідомих зусиль з обох боків та зрілих політичних еліт. Я не бачу цих зрілих еліт з українського чи польського боку. Вони ведуть себе як малі бешкетники", — сказав Грицак.

Грицак також звернув увагу на різний характер проблем у двох країнах. На його думку, українській стороні бракує системного підходу та експертності, тоді як у Польщі історичні питання часто стають предметом надто емоційної політичної боротьби.

Історик переконаний, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України добрі українсько-польські відносини мають стратегічне значення не лише для двох держав, а й для безпеки всієї Європи. На його думку, сторони повинні шукати шлях до взаємного порозуміння, а не поглиблювати історичні суперечки.

"Рівень ризику дуже високий. Щодо порівняння АК (Армія Крайова) та УПА (Українська повстанська армія), то це є спільна вина. Якщо ми будемо говорити вони нас образили, а ми їх, то це не зрілість. Це ні до чого не приведе. Єдина формула, яка може бути, це: "Ми вас вибачаємо, і ви нас вибачте"", — сказав Грицак.

Нагадаємо, що українсько-польські відносини погіршилися після рішення президента Польщі Кароля Навроцького забрати орден в президента України Володимира Зеленського. Приводом для цього стало присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування героїв УПА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі новий скандал через військову допомогу Україні: яку зброю могла передати Варшава.

Також "Коментарі" писали, що історик Ярослав Грицак назвав українські території, які хоче захопити Путін.