Когда РФ нападет на страны НАТО: Польша озвучила шокирующий прогноз

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время Россия может восстановить свой военный потенциал, чтобы уже в 2026 году напасть на страны НАТО.

Дуда сказал, когда Россия попытается вторгнуться в НАТО. Фото из открытых источников

"Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах", — сказал Анджей Дуда.

Озвучивая свой прогноз, польский президент сослался на доклад немецких экспертов.

Анджей Дуда отметил, что на фоне вероятной агрессии РФ страны НАТО должны как можно быстрее увеличить расходы своих армий и оборонных заказов.

Президент Польши считает, что из-за угрозы России НАТО должна увеличить необходимый порог расходов стран на оборону с 2% до 3% ВВП. Он добавил, что европейские страны уже сейчас должны накапливать боеприпасы и производить больше вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно анализу данных Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, между 2022 и 2023 годами произошел рекордный рост числа российских мужчин в возрасте 31-59 лет с инвалидностью. В 2022 году в РФ официально насчитывалось 1,67 млн. мужчин с инвалидностью, однако уже в 2023 году это число выросло на 507 тыс. человек или на 30%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Кремлю нужна президентская избирательная кампания по переизбранию Владимира Путина, чтобы легитимизировать войну РФ против Украины, убежден политтехнолог Олег Постернак. "Президентская кампания в России — это не о легитимности Путина. Это о легитимности войны. Ему нужен личный результат для его манипулятивной интерпретации как результата поддержки войны", — подчеркнул политтехнолог.