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Кто победит на выборах в Польше: результаты опроса

За две недели до парламентских выборов в Польше появились результаты опроса, которые показывают победителя.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Если бы парламентские выборы в Польше прошли сегодня, победу на них одержала бы руководящая партия "Право и справедливость" (PiS) с результатом в 32,3%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании United Surveys, заказанное для Wirtualna Polska.

Кто победит на выборах в Польше: результаты опроса

Парламентские выборы в Польше. Фото из открытых источников

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Поляки будут выбирать 460 депутатов и 100 сенаторов на четырехлетний срок. Согласно опросу проведенному за две недели до выборов, победу одержала бы партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS) — 32,3%. На втором месте с результатом 26,4% оказалась партия Дональда Туска "Гражданская платформа" (KO). Тройку лидеров замкнул блок "Третий путь" (Trzecia Droga) с 12,1% голосов.


Согласно опросам также в польский парламент попадают еще две партии: евроскептическая коалиция с правыми взглядами "Конфедерация" (Konfederacja) – 9% и левая социал-демократическая партия "Ливица" (Lewica) – 8,1%.

Посмотреть результаты опроса по парламентским выборам в Польше можно ниже:

Кто победит на выборах в Польше: результаты опроса - фото 2

Другие партии не преодолевают барьер для попадания в польский парламент, а еще 8,5% опрошенных указали, что не определились с выбором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше депутат от партии "Конфедерация" призывает шантажировать Украину и предлагает запретить оружейный транзит. Кроме того, представитель этой партии выставил многомиллиардный счет Украины от Польши за помощь в войне.

Также "Комментарии" писали, что в Словакии на последних парламентских выборах победила партия с пророссийским лидером, призвавшим остановить военную помощь для Украины.



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Источник: https://tvn24.pl/wybory-parlamentarne-2023/wybory-parlamentarne-2023-sondaz-pis-bez-wiekszosci-7371279
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