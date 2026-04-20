Курьез в прямом эфире: у президента Польши из кармана выпал пакетик со снюсом

Президент Польши Кароль Навроцкий попал в неловкое положение в прямом эфире. Во время разговора на популярном польском YouTube-канале Kanał Zero из кармана главы государства на пол неожиданно выпал пакетик со снюсом. Это разновидность бездымного табачного изделия, которое размещают между десной и губой.

Кароль Навроцкий.

Инцидент с Навроцким произошел во время эфира, когда в студию пытался дозвониться зритель. Момент мгновенно попал в соцсети и стал вирусным в польском сегменте интернета.

Ведущий программы Роберт Мазурек поднял сверток со снюсом с пола и передал его президенту прямо перед камерами.

"Просто хотел быть вежливым", — пошутил журналист, пытаясь разрядить атмосферу.

Пока Навроцкий забирал пакетик, в студии раздался смех и короткая пауза. Сам президент сохранил покой и продолжил разговор, который касался криптовалют и работы Конституционного трибунала.

Польские СМИ напоминают, что это уже не первый публичный эпизод, связанный со снюсом в исполнении Навроцкого. В прошлом году Навроцкий употребил снюс в эфире во время президентских дебатов со своим главным конкурентом Рафалом Тшасковским. Также президент Польши использовал снюс в том же месяце в эфире во время интервью в программе "Rymanowski Live". Кроме того, подобный случай со снюсом произошел в сентябре прошлого года во время церемонии, посвященной 80-летию ООН

Тогда представители политика объясняли, что речь идет о никотиновых пакетиках, которые он использует вместо других форм табака.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Дональд Туск выдвинул жесткий ультиматум Навроцкому.