Польща Курйоз у прямому ефірі: у президента Польщі з кишені випав пакетик зі снюсом
Курйоз у прямому ефірі: у президента Польщі з кишені випав пакетик зі снюсом

Кароль Навроцький потрапив у незручну ситуацію під час інтерв’ю. З його кишені випав снюс.

20 квітня 2026, 14:45
Slava Kot

Президент Польщі Кароль Навроцький потрапив у незручне становище в прямому ефірі. Під час розмови на популярному польському YouTube-каналі Kanał Zero з кишені глави держави на підлогу несподівано випав пакетик зі снюсом. Це різновид бездимного тютюнового виробу, який розміщують між яснами та губою.

Кароль Навроцький. Фото: shutterstock, TVP

Інцидент з Навроцьким стався під час ефіру, коли до студії намагався додзвонитися глядач. Момент миттєво потрапив у соцмережі та швидко став вірусним у польському сегменті інтернету.

Ведучий програми Роберт Мазурек підняв пакунок зі снюсом з підлоги та передав його президенту просто перед камерами.

"Просто хотів бути ввічливим", — пожартував журналіст, намагаючись розрядити атмосферу.

Поки Навроцький забирав пакетик, у студії пролунали сміх і коротка пауза. Сам президент зберіг спокій та продовжив розмову, яка стосувалася криптовалют і роботи Конституційного трибуналу.

Польські медіа нагадують, що це вже не перший публічний епізод, пов’язаний зі снюсом у виконанні Навроцького. Минулого року Навроцький вжив снюс в ефірі під час президентських дебатів зі своїм головним конкурентом Рафалом Тшасковським. Також президент Польщі використовував снюс того ж місяця в ефірі під час інтерв'ю в програмі "Rymanowski Live". Крім того, подібний випадок зі снюсом стався у вересні минулого року під час церемонії, присвяченої 80-й річниці ООН

Тоді представники політика пояснювали, що йдеться про нікотинові пакетики, які він використовує замість інших форм тютюну.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що Дональд Туск висунув жорсткий ультиматум Навроцькому.



