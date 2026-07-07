"Львов – это польский город?": Кулеба провел жесткие параллели между заявлениями Варшавы и Кремля

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые польские политики высказываются относительно Украины довольно близко в нарративах, длительно используемых российской пропагандой. Однако дипломат не ставит знак равенства между Польшей и Россией, поскольку речь идет только о части польского политического спектра, а не о государственной политике страны.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба в эфире Радио Свобода прокомментировал обострение украинско-польских отношений на фоне исторических споров. По словам дипломата, его беспокоит использование отдельными польскими политиками исторических терминов и заявлений, перекликающихся с российскими нарративами.

"Когда я слышу о восточных крессах ("Малопольше"), то чем это отличается от российского проекта "Новороссия"? Когда я слышу, что Львов – это польский город, то чем это отличается от заявлений о том, что Харьков или Одесса – российские города? Когда Москва говорит о "денацификации" Украины, а теперь об этом начинают говорить и в Польше, это вызывает серьезные вопросы", — отметил Кулеба.

Вместе с тем, эксминистр подчеркнул, что Польша, в отличие от России, имеет возможность изменить этот курс.

"Я не говорю, что Польша – это Россия. Я говорю, что часть польского политикума стала на путь российской политики в отношении Украины. Но есть фундаментальная разница: в России вся государственная система построена на таком видении Украины, тогда как в Польше это позиция только части политической среды. Именно поэтому Польша еще может сойти с этого пути", – пояснил Кулеба.

Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА", что вызвало резкую критику в Польше. Позже президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, объяснив это решением украинского военного подразделения. Дополнительный резонанс вызвало и заявление главы канцелярии польского президента Збигнева Богуцкого, назвавшего западные регионы Украины "Восточной Малопольшей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба раскрыл игру Навроцкого с орденом Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Буданов резко отреагировал на ультиматум Польши в отношении Украины.