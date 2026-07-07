"Львов – это польский город?": Кулеба провел жесткие параллели между заявлениями Варшавы и Кремля

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Slava Kot
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые польские политики высказываются относительно Украины довольно близко в нарративах, длительно используемых российской пропагандой. Однако дипломат не ставит знак равенства между Польшей и Россией, поскольку речь идет только о части польского политического спектра, а не о государственной политике страны.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба в эфире Радио Свобода прокомментировал обострение украинско-польских отношений на фоне исторических споров. По словам дипломата, его беспокоит использование отдельными польскими политиками исторических терминов и заявлений, перекликающихся с российскими нарративами.
Вместе с тем, эксминистр подчеркнул, что Польша, в отличие от России, имеет возможность изменить этот курс.
Напомним, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА", что вызвало резкую критику в Польше. Позже президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, объяснив это решением украинского военного подразделения. Дополнительный резонанс вызвало и заявление главы канцелярии польского президента Збигнева Богуцкого, назвавшего западные регионы Украины "Восточной Малопольшей".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба раскрыл игру Навроцкого с орденом Зеленского.
Также "Комментарии" писали, что Буданов резко отреагировал на ультиматум Польши в отношении Украины.