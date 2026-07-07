"Львів - це польське місто?": Кулеба провів жорсткі паралелі між заявами Варшави та Кремля

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Slava Kot
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що деякі польскі політики висловлюються щодо України досить близько у наративах, які тривалий час використовує російська пропаганда. Однак дипломат не ставить знак рівності між Польщею та Росією, оскільки йдеться лише про частину польського політичного спектра, а не про державну політику країни.
Дмитро Кулеба. Фото з відкритих джерел
Дмитро Кулеба в ефірі "Радіо Свобода" прокоментував загострення українсько-польських відносин на тлі історичних суперечок. За словами дипломата, його непокоїть використання окремими польськими політиками історичних термінів та заяв, які перегукуються з російськими наративами.
Разом з тим ексміністр підкреслив, що Польща, на відміну від Росії, має можливість змінити цей курс.
Нагадаємо, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА", що викликало різку критику у Польщі. Пізніше президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла, пояснивши це саме рішенням щодо українського військового підрозділу. Додатковий резонанс викликала й заява голови канцелярії польського президента Збігнєва Богуцького, який назвав західні регіони України "Східною Малопольщею".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кулеба розкрив гру Навроцького з орденом Зеленського.
Також "Коментарі" писали, що Буданов різко відреагував на ультиматум Польщі щодо України.