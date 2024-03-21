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Мэр Варшавы раскритиковал польских фермеров за попытки закрыть границу с Украиной

Польский политик Рафал Тшасковский возмущен действиями польских фермеров, требующих закрыть границу с Украиной. Мэр Варшавы объясняет, что подобные действия вредят Польше.

сегодня, 10:22
Автор:
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Slava Kot
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подверг критике протесты польских фермеров, которые блокируют пропускные пункты и обсуждают возможность полностью закрыть границу с Украиной. По его словам, это повредит Польше, ведь страна экспортирует в Украину больше, чем украинских товаров попадает на польский рынок.

Мэр Варшавы раскритиковал польских фермеров за попытки закрыть границу с Украиной

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Фото из открытых источников

Рафал Тшасковский заявил, что не понимает, почему польские фермеры продолжают протесты, ведь, по его словам, многие требования были выполнены правительством Польши.

"Ведутся переговоры по заключению соглашения. Польское правительство не оказывает влияния на цены на мировых рынках. Я бы призывал фермеров понять и четко сформулировать свои требования", — говорит Тшасковский.

Мэр Варшавы указывает, что польские фермеры ставят условия, которые могут повредить Польше, в частности, с попытками закрыть границу с Украиной.

"Требования фермеров настолько общие, что на них трудно реагировать. Если бы мы хотели закрыть границу, польское сельское хозяйство бы пострадало. Мы импортируем в Украину товаров больше, чем поступает к нам", — объясняет Тшасковский.

Рафал Тшасковский добавил, что новое правительство Туска выполнило десятки своих обещаний, однако не смогло реализовать все, ведь столкнулось с сопротивлением. По его словам, польские фермеры "делали все, чтобы эти обещания не были выполнены".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры подписали соглашение с правительством, которое может запретить транзит украинских товаров через Польшу.

Также "Комментарии" писали, что пока польские фермеры блокируют украинские товары, Польша увеличила экспорт своих продуктов в Украину с начала полномасштабного вторжения России.



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Источник: https://tvn24.pl/go/audio,14/audio-fakty-po-faktach-odcinki,16214/odcinek-3393,S00E3393,1320871
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