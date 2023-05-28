МИД Польши направил письмо немецкому правительству: требуют репарации за Вторую мировую войну

Заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик объявил, что послал всем депутатам Бундестага отчет о потерях Польши во время Второй мировой войны. Таким образом, польский политик надеется изменить позицию Германии относительно выплаты репараций для Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание PAP.

Аркадиуш Каменщик. Фото: PAP/Piotr Nowak

Заместитель МИД Польши Аркадиуш Мулярчик утверждает, что в немецком Бундестаге есть группы, которые могут быть "голосами немецкой совести" и согласиться на выплату репараций.

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"Поэтому я решил отправить письмо всем депутатам Бундестага вместе с отчетом о потерях Польши во время Второй мировой войны. Надеюсь, что это вызовет дискуссию в Бундестаге и приведет к изменению позиции правительства Германии по поводу компенсации для Польши", — заявил Мулярчик.

Активизацией по репарациям стало сообщение, что в мае депутаты от Левой партии в Бундестаге подали вопрос о компенсации жертвам резни в Дистомо в Греции, а также о соглашении с Намибией, которое было под оккупацией Германии во время войны.

Несмотря на запросы Левой партии, официальная позиция Бундестага остается неизменной в вопросе компенсаций и репараций по Италии, Греции и Польше, где отмечают, что Германия не должна выплачивать этим странам средства.

В новом отчете Польша требует более 1,3 трлн евро от Германии компенсаций за Вторую мировую войну. Следует отметить, что в 1953 году Польша отказалась от репараций. Однако в Польше доказывают, что в то время их страна находилась под влиянием Советского Союза.

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