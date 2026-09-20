Министр обороны Польши резко ответил оппозиции из-за Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вступил в острый спор с оппозицией в Сейме. Он заявил, что часть критики по политике Варшавы и поддержке Украины фактически отвечает интересам российской безопасности.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

По словам министра, российские атаки по Украине оказывают непосредственное влияние на безопасность Польши. Он напомнил, что польские истребители снова поднимались в воздух из-за очередной российской атаки.

"Это уже не единичные случаи, это спланированная агрессия против государств НАТО. Она не случайность, она является стратегией Российской Федерации", — заявил Косиняк-Камыш.

Министр также резко отреагировал на предыдущие выступления оппозиционных депутатов. Он заявил, что некоторые слова, прозвучавшие в парламенте, "вписываются в стратегию безопасности не Польши, а именно России".

Отдельно Косиняк-Камыш объяснил, почему поддержка Украины имеет прямое значение для Польши. Он обратил внимание на ситуацию у польской границы, где во время российских атак фиксируют падение ракет и беспилотников.

"Если Украина не будет иметь средств противовоздушной обороны, если не будет боеприпасов для сбивания этих дронов, то большинство этих дронов будут пролетать через Украину и долетать до Польши. Этого вы хотите?" – обратился министр к оппозиции.

Перед Косиняк-Камышем в Сейме выступал один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен. Он заявлял, что в Польше якобы не хватает артиллерийских боеприпасов, резервы не подготовлены должным образом, а гражданская оборона и укрытие находятся в неудовлетворительном состоянии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польскому депутату придется ответить за разбитый памятник УПА.

Также "Комментарии" писали, что Туск и Навроцкий устроили спор из-за поста о потере польских территорий в пользу России.