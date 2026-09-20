logo_ukra

BTC/USD

80314

ETH/USD

2576.77

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Польща Міністр оборони Польщі різко відповів опозиції через Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Міністр оборони Польщі різко відповів опозиції через Україну

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що частина критики опозиції щодо України відповідає стратегії безпеки Росії.

20 вересня 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вступив у гостру суперечку з опозицією в Сеймі. Він заявив, що частина критики щодо політики Варшави та підтримки України фактично відповідає інтересам російської стратегії безпеки.

Міністр оборони Польщі різко відповів опозиції через Україну

Владислав Косіняк-Камиш. Фото з відкритих джерел

За словами міністра, російські атаки по Україні безпосередньо впливають на безпеку Польщі. Він нагадав, що польські винищувачі знову піднімалися в повітря через чергову російську атаку.

"Це вже не поодинокі випадки, це спланована агресія проти держав НАТО. Вона не є випадковістю, вона є стратегією Російської Федерації", — заявив Косіняк-Камиш.

Міністр також різко відреагував на попередні виступи опозиційних депутатів. Він заявив, що деякі слова, які пролунали в парламенті, "вписуються у стратегію безпеки не Польщі, а саме Росії".

Окремо Косіняк-Камиш пояснив, чому підтримка України має пряме значення для Польщі. Він звернув увагу на ситуацію поблизу польського кордону, де під час російських атак фіксують падіння ракет і безпілотників.

"Якщо Україна не матиме засобів протиповітряної оборони, якщо не матиме боєприпасів для збиття цих дронів, то більшість цих дронів пролітатимуть через Україну й долітатимуть до Польщі. Цього ви хочете?" — звернувся міністр до опозиції.

Перед Косіняк-Камишем у Сеймі виступав один із лідерів "Конфедерації" Славомір Ментцен. Він заявляв, що Польщі нібито бракує артилерійських боєприпасів, резерви не підготовлені належним чином, а цивільна оборона та укриття перебувають у незадовільному стані.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що польському депутату доведеться відповісти за розбитий пам'ятник УПА.

Також "Коментарі" писали, що Туск і Навроцький влаштували суперечку через пост про втрату польських територій на користь Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tvn24.pl/polska/wladyslaw-kosiniak-kamysz-grzmi-w-sejmie-tego-chcecie-st9243254
Теги:

Новини

Всі новини