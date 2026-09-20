Міністр оборони Польщі різко відповів опозиції через Україну

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вступив у гостру суперечку з опозицією в Сеймі. Він заявив, що частина критики щодо політики Варшави та підтримки України фактично відповідає інтересам російської стратегії безпеки.

Владислав Косіняк-Камиш. Фото з відкритих джерел

За словами міністра, російські атаки по Україні безпосередньо впливають на безпеку Польщі. Він нагадав, що польські винищувачі знову піднімалися в повітря через чергову російську атаку.

"Це вже не поодинокі випадки, це спланована агресія проти держав НАТО. Вона не є випадковістю, вона є стратегією Російської Федерації", — заявив Косіняк-Камиш.

Міністр також різко відреагував на попередні виступи опозиційних депутатів. Він заявив, що деякі слова, які пролунали в парламенті, "вписуються у стратегію безпеки не Польщі, а саме Росії".

Окремо Косіняк-Камиш пояснив, чому підтримка України має пряме значення для Польщі. Він звернув увагу на ситуацію поблизу польського кордону, де під час російських атак фіксують падіння ракет і безпілотників.

"Якщо Україна не матиме засобів протиповітряної оборони, якщо не матиме боєприпасів для збиття цих дронів, то більшість цих дронів пролітатимуть через Україну й долітатимуть до Польщі. Цього ви хочете?" — звернувся міністр до опозиції.

Перед Косіняк-Камишем у Сеймі виступав один із лідерів "Конфедерації" Славомір Ментцен. Він заявляв, що Польщі нібито бракує артилерійських боєприпасів, резерви не підготовлені належним чином, а цивільна оборона та укриття перебувають у незадовільному стані.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що польському депутату доведеться відповісти за розбитий пам'ятник УПА.

Також "Коментарі" писали, що Туск і Навроцький влаштували суперечку через пост про втрату польських територій на користь Росії.