"Мне стыдно": блоггерша в Польше выбросила свой паспорт Украины в мусорку из-за скандала с УПА

Блогерша, проживающая в Польше, публично выбросила свой украинский паспорт в мусорку. Ее поступок стал реакцией на политический спор вокруг решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за того, что украинский лидер подписал решение присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" одному из подразделений Украины.

Блоггерша из Польши выбросила украинский паспорт. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska

Анастасия Верниковская в сообщении в Facebook назвала себя "полькой за менталитетом". Она заявила, что "стыдится украинских властей" и считает действия Киева неуважением к Польше. Она также подчеркнула, что ее позиция базируется на личном опыте жизни в Польше и уплате налогов.

"Как полька за менталитетом, хотя во мне течет смешанная кровь, мне стыдно за власть наших соседей! Так поступать нельзя. Учитывая прошлое и помощь, которую они получили и продолжают получать, делать такие вещи – стыд и позор! И я никому не угождаю! Это мнение человека, который живет здесь 10 лет, платит налоги, и все это идет и уходило из моего и вашего кармана! Поэтому я разозлилась и таким образом выражаю свое мнение и свою позицию!", — написала Верниковская.

Инцидент быстро распространился в соцсетях, вызвав волну критики со стороны украинских пользователей. Многие назвали действия блоггера пренебрежительными, особенно на фоне войны, когда украинские документы для миллионов граждан имеют символическое значение.

Блоггерша из Польши выбросила украинский паспорт в мусорку. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska

После резкой реакции в сети она опубликовала новое видеообращение, в котором повторила свою позицию. По ее словам, Украина якобы "не проявляет достаточной благодарности" за помощь Польше.

"Сейчас украинцы меня "съедят" и скажут, что я угождаю полякам. Здесь речь идет не о подхалимстве, а об уважении к прошлому. А он (Зеленский) не уважает далекое прошлое и не уважает недавнее. Сколько Польша помогла, а ты, друг, теперь натворил беды — опусти голову, извинись, верни тот орден, который тебе вручили, и все", — сказала женщина.

Впоследствии блогер сообщила, что из-за ее поступка на нее якобы подали жалобы в украинские правоохранительные органы, в частности в Службу безопасности Украины. Она заявила, что это может повлиять на ее планы посетить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал с Зеленским и УПА ударил по рейтингам. В Польше изменились характеристики партий.

Также "Комментарии" писали, что в Польше нашли видео 3-летней давности: вот что говорил Навроцкий об УПА и Украине.