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"Мне стыдно": блоггерша в Польше выбросила свой паспорт Украины в мусорку из-за скандала с УПА

Польская блоггерша выбросила украинский паспорт в помойку после скандала вокруг ордена Белого Орла и решения по Зеленскому.

24 июня 2026, 12:15
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Slava Kot

Блогерша, проживающая в Польше, публично выбросила свой украинский паспорт в мусорку. Ее поступок стал реакцией на политический спор вокруг решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за того, что украинский лидер подписал решение присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" одному из подразделений Украины.

"Мне стыдно": блоггерша в Польше выбросила свой паспорт Украины в мусорку из-за скандала с УПА

Блоггерша из Польши выбросила украинский паспорт. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska

Анастасия Верниковская в сообщении в Facebook назвала себя "полькой за менталитетом". Она заявила, что "стыдится украинских властей" и считает действия Киева неуважением к Польше. Она также подчеркнула, что ее позиция базируется на личном опыте жизни в Польше и уплате налогов.

"Как полька за менталитетом, хотя во мне течет смешанная кровь, мне стыдно за власть наших соседей! Так поступать нельзя. Учитывая прошлое и помощь, которую они получили и продолжают получать, делать такие вещи – стыд и позор! И я никому не угождаю! Это мнение человека, который живет здесь 10 лет, платит налоги, и все это идет и уходило из моего и вашего кармана! Поэтому я разозлилась и таким образом выражаю свое мнение и свою позицию!", — написала Верниковская.

Инцидент быстро распространился в соцсетях, вызвав волну критики со стороны украинских пользователей. Многие назвали действия блоггера пренебрежительными, особенно на фоне войны, когда украинские документы для миллионов граждан имеют символическое значение.

”Мне стыдно”: блоггерша в Польше выбросила свой паспорт Украины в мусорку из-за скандала с УПА - фото 2

Блоггерша из Польши выбросила украинский паспорт в мусорку. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska

После резкой реакции в сети она опубликовала новое видеообращение, в котором повторила свою позицию. По ее словам, Украина якобы "не проявляет достаточной благодарности" за помощь Польше.

"Сейчас украинцы меня "съедят" и скажут, что я угождаю полякам. Здесь речь идет не о подхалимстве, а об уважении к прошлому. А он (Зеленский) не уважает далекое прошлое и не уважает недавнее. Сколько Польша помогла, а ты, друг, теперь натворил беды — опусти голову, извинись, верни тот орден, который тебе вручили, и все", — сказала женщина.

Впоследствии блогер сообщила, что из-за ее поступка на нее якобы подали жалобы в украинские правоохранительные органы, в частности в Службу безопасности Украины. Она заявила, что это может повлиять на ее планы посетить Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал с Зеленским и УПА ударил по рейтингам. В Польше изменились характеристики партий.

Также "Комментарии" писали, что в Польше нашли видео 3-летней давности: вот что говорил Навроцкий об УПА и Украине.



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