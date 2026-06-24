"Мне стыдно": блоггерша в Польше выбросила свой паспорт Украины в мусорку из-за скандала с УПА

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Slava Kot
Блогерша, проживающая в Польше, публично выбросила свой украинский паспорт в мусорку. Ее поступок стал реакцией на политический спор вокруг решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за того, что украинский лидер подписал решение присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" одному из подразделений Украины.
Блоггерша из Польши выбросила украинский паспорт. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska
Анастасия Верниковская в сообщении в Facebook назвала себя "полькой за менталитетом". Она заявила, что "стыдится украинских властей" и считает действия Киева неуважением к Польше. Она также подчеркнула, что ее позиция базируется на личном опыте жизни в Польше и уплате налогов.
Инцидент быстро распространился в соцсетях, вызвав волну критики со стороны украинских пользователей. Многие назвали действия блоггера пренебрежительными, особенно на фоне войны, когда украинские документы для миллионов граждан имеют символическое значение.
Блоггерша из Польши выбросила украинский паспорт в мусорку. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska
После резкой реакции в сети она опубликовала новое видеообращение, в котором повторила свою позицию. По ее словам, Украина якобы "не проявляет достаточной благодарности" за помощь Польше.
Впоследствии блогер сообщила, что из-за ее поступка на нее якобы подали жалобы в украинские правоохранительные органы, в частности в Службу безопасности Украины. Она заявила, что это может повлиять на ее планы посетить Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что скандал с Зеленским и УПА ударил по рейтингам. В Польше изменились характеристики партий.
Также "Комментарии" писали, что в Польше нашли видео 3-летней давности: вот что говорил Навроцкий об УПА и Украине.