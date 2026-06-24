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Скандал із Зеленським та УПА вдарив по рейтингах: у Польщі змінилися показники партій

У Польщі оприлюднили нові рейтинги партій.

24 червня 2026, 10:45
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Slava Kot

У Польщі оприлюднили нові дані соціологічного опитування, яке фіксує зміни в підтримці політичних сил на тлі скандалу з Україною. Згідно з дослідженням Інституту Pollster для видання Super Express, рейтинг партій у Польщі демонструє помірну, але помітну динаміку зміни.

Скандал із Зеленським та УПА вдарив по рейтингах: у Польщі змінилися показники партій

Рейтинги партій у Польщі 2026. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, лідером електоральних симпатій у Польщі залишається "Громадянська коаліція" прем’єр-міністра Дональда Туска. Її підтримка зросла до 34,01%, що більше порівняно з травневим показником у 32,98%. Соціологи відзначають, що зростання понад один відсотковий пункт свідчить про збереження позитивного тренду для правлячої сили.

На другому місці залишається "Право і справедливість" з результатом 26,17%. Партія демонструє незначне зниження підтримки порівняно з попереднім місяцем, однак загалом утримує стабільні позиції в електоральній структурі.

Третю сходинку займає "Конфедерація свободи та незалежності", яка отримала 13,93% підтримки. Це невелике зростання, що підтверджує закріплення партії в ролі третьої політичної сили країни.

"Нові ліві" залишаються майже без змін 7,82%, тоді як "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна демонструє одне з найпомітніших зростань — до 7,66%. 

Решта політичних сил не долають виборчий бар’єр.

Опитування проводилося на тлі скандалу між Варшавою та Києвом. У центрі уваги опинилося рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як український лідер підписав указ про присвоєння підрозділу назву в честь героїв УПА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі знайшли відео 3-річної давнини: ось що говорив Навроцький про УПА і Україну.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі визнали перемогу України в скандалі з орденом Білого Орла.



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Джерело: https://polityka.se.pl/wiadomosci/najnowszy-sondaz-wyborczy-zyskaly-dwie-partie-stracily-cztery-ugrupowania-aa-h6Fd-sqHq-xVpx.html
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