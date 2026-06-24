"Мені соромно": блогерка в Польщі викинула свій паспорт України у смітник через скандал з УПА

Блогерка, яка проживає у Польщі, публічно викинула свій український паспорт у смітник. Її вчинок став реакцією на політичну суперечку навколо рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла через те, що український лідер підписав рішення присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" одному з підрозділів України.

Блогерка з Польщі викинула український паспорт. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska

Анастасія Верніковська у дописі в Facebook назвала себе "полькою за менталітетом". Вона заявила, що "соромиться української влади" та вважає дії Києва неповагою до Польщі. Вона також наголосила, що її позиція базується на особистому досвіді життя в Польщі та сплаті податків.

"Як полька за менталітетом, хоча в мені й тече змішана кров, мені соромно за владу наших сусідів! Так робити не можна. Зважаючи на минуле та допомогу, яку вони отримали й продовжують отримувати, робити такі речі – сором і ганьба! І я нікому не догоджаю! Це думка людини, яка живе тут 10 років, платить податки, і все це йде та йшло з моєї та вашої кишені! Тому я розлютилася і таким чином висловлюю свою думку та свою позицію!", – написала Верніковська.

Інцидент швидко поширився у соцмережах, викликавши хвилю критики з боку українських користувачів. Багато хто назвав дії блогерки зневажливими, особливо на тлі війни, коли українські документи для мільйонів громадян мають символічне значення.

Блогерка з Польщі викинула український паспорт у смітник. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska

Після різкої реакції в мережі вона опублікувала нове відеозвернення, у якому повторила свою позицію. За її словами, Україна нібито "не проявляє достатньої вдячності" за допомогу Польщі.

"Зараз українці мене "з’їдять" і скажуть, що я догоджаю полякам. Тут йдеться не про підлабузництво, а про повагу до минулого. А він (Зеленський) не поважає далеке минуле і не поважає нещодавнє. Скільки Польща допомогла, а ти, друже, тепер накоїв лиха — опусти голову, вибачся, поверни той орден, який тобі вручили, і все", – сказала жінка.

Згодом блогерка повідомила, що через її вчинок на неї нібито подали скарги до українських правоохоронних органів, зокрема до Служби безпеки України. Вона заявила, що це може вплинути на її плани відвідати Україну.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скандал із Зеленським та УПА вдарив по рейтингах. У Польщі змінилися показники партій.

Також "Коментарі" писали, що у Польщі знайшли відео 3-річної давнини: ось що говорив Навроцький про УПА і Україну.