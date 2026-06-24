"Мені соромно": блогерка в Польщі викинула свій паспорт України у смітник через скандал з УПА

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Slava Kot
Блогерка, яка проживає у Польщі, публічно викинула свій український паспорт у смітник. Її вчинок став реакцією на політичну суперечку навколо рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла через те, що український лідер підписав рішення присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" одному з підрозділів України.
Блогерка з Польщі викинула український паспорт. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska
Анастасія Верніковська у дописі в Facebook назвала себе "полькою за менталітетом". Вона заявила, що "соромиться української влади" та вважає дії Києва неповагою до Польщі. Вона також наголосила, що її позиція базується на особистому досвіді життя в Польщі та сплаті податків.
Інцидент швидко поширився у соцмережах, викликавши хвилю критики з боку українських користувачів. Багато хто назвав дії блогерки зневажливими, особливо на тлі війни, коли українські документи для мільйонів громадян мають символічне значення.
Блогерка з Польщі викинула український паспорт у смітник. Фото: facebook / anastasiiawiernikowska
Після різкої реакції в мережі вона опублікувала нове відеозвернення, у якому повторила свою позицію. За її словами, Україна нібито "не проявляє достатньої вдячності" за допомогу Польщі.
Згодом блогерка повідомила, що через її вчинок на неї нібито подали скарги до українських правоохоронних органів, зокрема до Служби безпеки України. Вона заявила, що це може вплинути на її плани відвідати Україну.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що скандал із Зеленським та УПА вдарив по рейтингах. У Польщі змінилися показники партій.
Також "Коментарі" писали, що у Польщі знайшли відео 3-річної давнини: ось що говорив Навроцький про УПА і Україну.