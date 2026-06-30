Можно ли примирить Польшу и Украину: в Варшаве озвучили неожиданное предложение

Идея создания украинского Национального пантеона повлекла за собой новые исторические дискуссии между Варшавой и Киевом, однако одновременно открыла и новые разговоры о возможных путях примирения. Бывший посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что выход из очередного витка напряженности возможен из-за создания совместных институтов памяти по образцу международных гуманитарных центров.

Ян Пекло. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в июне подал в парламент законопроект о Национальном пантеоне — это институт, который должен почтить деятелей разных исторических эпох, боровшихся за украинскую государственность. Инициатива вызвала скандал в Польше, где часть политиков увидела в ней потенциальные исторические противоречия.

Пекло в интервью изданию "Fakt" призвал не делать поспешных выводов о составе будущего пантеона. По его словам, подобные заявления часто носят внутриполитический характер и могут быть частью формирования национальной идентичности в условиях войны.

"Нельзя считать, что Бандера или Шухевич точно найдут место в этом пантеоне. Пока это только предположения, не подтвержденные фактами", — говорит Пекло и призывает избегать эскалации риторики, — "Мы должны снижать температуру спора".

По его словам, это касается не только поляков, но и украинцев, осознающих, что без согласия Польши они не смогут вступить в Европейский Союз.

В качестве альтернативы конфронтации Пекло предложил идею общего польско-украинского "Пантеона Победы", посвященного истории войны 1920 года. По его мнению, такой проект мог бы включать воевавших против большевистской России польских и украинских деятелей и стать символом общей исторической памяти.

Отдельно дипломат упомянул концепцию институции подобной к "Яд Вашем", которая могла бы документировать взаимную помощь между поляками и украинцами в середине прошлого века.

"Была выдвинута идея создания институции по образцу израильского "Яд Вашем" — Совета праведников. Идея заключалась в признании поляков и украинцев, которые помогали друг другу в трагические 1943-1944 годы. Я до сих пор считаю, что это своевременная и ценная инициатива. Однако в то время было бы недостаточно. Бандеры, УПА и нынешней декларации Зеленского были бы гораздо менее спорными сегодня", — считает Пекло.

В итоге Пекло добавил, что путь к примирению лежит не через взаимные обвинения, а через создание общих платформ памяти, которые признают сложность общей истории и помогают строить доверие между обществами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за Бандеры и Шухевича.

Также "Комментарии" писали, что Портников объяснил, кто может помирить Украину и Польшу.