"Нічого не нагадує?": Портников пояснив, хто може помирити Україну та Польщу

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников вважає, що можлива роль президента Литви Гітанаса Науседи як посередника між президентами України та Польщі має глибокий історичний символізм. На його думку, нинішня дипломатична ситуація перегукується з подіями, які визначали відносини між країнами Центрально-Східної Європи протягом століть.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Портников зазначив, що якщо литовському лідеру справді вдасться сприяти діалогу між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Каролем Навроцьким, це стане своєрідною історичною іронією. Він нагадав, що ще у XIV столітті польська корона запросила на престол великого князя литовського, а в подальшому співіснуванні двох держав саме Польща отримала політичне та культурне домінування.

Оглядач також провів історичну паралель із подіями 1920 року, коли Польща встановила контроль над Вільнюсом, що стало причиною багаторічного конфлікту з Литвою.

"У 1920 році відновлена Польща захопить Вільнюс з околицями, проголосить на цій території Респібліку Серединної Литви і згодом її анексує (нічого не нагадує?), що призведе до 20-річного конфлікту із відновленою Литвою", — зауважив Портников.

Попри це, на його думку, сьогодні саме литовська сторона, демонструє готовність шукати компроміси та сприяти діалогу між союзниками. На думку Портникова, у часи Речі Посполитої Велике князівство Литовське, до складу якого входила значна частина українських земель, було осередком більшої релігійної та етнічної толерантності. За його словами, саме ця традиція пошуку компромісів може стати важливою і в сучасних умовах.

"Можливо, якби у цій супердержаві далекого минулого саме Велике Князівство Литовське було б на першому місці, багатьом кризам вдалося б запобігти зараз не потрібно було б нікого мирити", — підсумовує Портников.

Нове загострення між Києвом і Варшавою виникло після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Підставою для такого кроку став указ українського президента про присвоєння одному з військових підрозділів почесного найменування на честь Героїв УПА.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі виставили ультиматум Україні через скандал з УПА.

Також "Коментарі" писали, що Радослав Сікорський заявив, що вступ України до ЄС відповідає інтересам Польщі.