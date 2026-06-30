Чи можна примирити Польщу та Україну: у Варшаві озвучили несподівану пропозицію

Ідея створення українського Національного пантеону спричинила нові історичні дискусії між Варшавою та Києвом, однак водночас відкрила й нові розмови про можливі шляхи примирення. Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло вважає, що вихід із чергового витка напруженості можливий через створення спільних інституцій пам’яті за зразком міжнародних гуманітарних центрів.

Ян Пєкло. Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський у червні подав до парламенту законопроєкт про Національний пантеон — це інституція, яка має вшанувати діячів різних історичних епох, що боролися за українську державність. Ініціатива викликала скандал в Польщі, де частина політиків побачила в ній потенційні історичні суперечності.

Пєкло в інтерв’ю виданню "Fakt" закликав не робити поспішних висновків щодо складу майбутнього пантеону. За його словами, подібні заяви часто мають внутрішньополітичний характер і можуть бути частиною формування національної ідентичності в умовах війни.

"Не можна вважати, що Бандера чи Шухевич точно знайдуть місце в цьому пантеоні. Поки що це лише припущення, не підтверджені фактами", — говорить Пєкло та закликає уникати ескалації риторики, — "Ми повинні знижувати температуру суперечки".

За його словами, це стосується не лише поляків, а й українців, які усвідомлюють, що без згоди Польщі вони не зможуть вступити до Європейського Союзу.

Як альтернативу конфронтації Пєкло запропонував ідею спільного польсько-українського "Пантеону Перемоги", присвяченого історії війни 1920 року. На його думку, такий проєкт міг би включати польських та українських діячів, що воювали проти більшовицької Росії, і стати символом спільної історичної пам’яті.

Окремо дипломат згадав концепцію інституції подібної до "Яд Вашем", яка могла б документувати взаємну допомогу між поляками та українцями в середині минулого століття.

"Була висунута ідея створення інституції за зразком ізраїльського "Яд Вашем" — Ради праведників. Ідея полягала у визнанні поляків та українців, які допомагали один одному в трагічні 1943-1944 роки. Я досі вважаю, що це своєчасна та цінна ініціатива. Однак на той час бракувало політичної волі. Якби це було реалізовано тоді, можливо, питання Бандери, УПА та нинішньої декларації Зеленського були б набагато менш суперечливими сьогодні", — вважає Пєкло.

У підсумку Пєкло додав, що шлях до примирення лежить не через взаємні звинувачення, а через створення спільних платформ пам’яті, які визнають складність спільної історії та допомагають будувати довіру між суспільствами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Польщі виставили ультиматум Україні через Бандеру та Шухевича.

Також "Коментарі" писали, що Портников пояснив, хто може помирити Україну та Польщу.