Чи можна примирити Польщу та Україну: у Варшаві озвучили несподівану пропозицію

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Slava Kot
Ідея створення українського Національного пантеону спричинила нові історичні дискусії між Варшавою та Києвом, однак водночас відкрила й нові розмови про можливі шляхи примирення. Колишній посол Польщі в Україні Ян Пєкло вважає, що вихід із чергового витка напруженості можливий через створення спільних інституцій пам’яті за зразком міжнародних гуманітарних центрів.
Ян Пєкло. Фото з відкритих джерел
Президент України Володимир Зеленський у червні подав до парламенту законопроєкт про Національний пантеон — це інституція, яка має вшанувати діячів різних історичних епох, що боролися за українську державність. Ініціатива викликала скандал в Польщі, де частина політиків побачила в ній потенційні історичні суперечності.
Пєкло в інтерв’ю виданню "Fakt" закликав не робити поспішних висновків щодо складу майбутнього пантеону. За його словами, подібні заяви часто мають внутрішньополітичний характер і можуть бути частиною формування національної ідентичності в умовах війни.
За його словами, це стосується не лише поляків, а й українців, які усвідомлюють, що без згоди Польщі вони не зможуть вступити до Європейського Союзу.
Як альтернативу конфронтації Пєкло запропонував ідею спільного польсько-українського "Пантеону Перемоги", присвяченого історії війни 1920 року. На його думку, такий проєкт міг би включати польських та українських діячів, що воювали проти більшовицької Росії, і стати символом спільної історичної пам’яті.
Окремо дипломат згадав концепцію інституції подібної до "Яд Вашем", яка могла б документувати взаємну допомогу між поляками та українцями в середині минулого століття.
У підсумку Пєкло додав, що шлях до примирення лежить не через взаємні звинувачення, а через створення спільних платформ пам’яті, які визнають складність спільної історії та допомагають будувати довіру між суспільствами.
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