Нападение РФ на ЕС является абсолютно вероятным: в Польше рассказали о планах Кремля

Нападение России на страны Европейского Союза является вероятным. Это не предположение, а анализ фактов, которые уже происходят. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на Ukraine Recovery Conference 2024 высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Если посмотреть на мир из Варшавы, то за 200 км на север находится российский анклав – это Калининград, и там есть 100 атомных боеголовок, россияне их там держат. К тому же Беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Евросоюз является абсолютно вероятным", – заявил Сикорский.

Также глава внешнеполитического ведомства Польши напомнил, что иногда во время атак на Украину российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши.

Топ-дипломат отбросил фактор случайности, отметив, что иногда россияне как бы случайно направляют свои ракеты в воздушное пространство Польши.

"Даже в западную часть Польши, что за 250 км отсюда. Это очень близко, а опасность больше, чем некоторые люди об этом думают", — подчеркнул министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию в ответ на российские ракетные удары по энергетической системе Украины. Свое заявление глава МИД Великобритании сделал на международной конференции по восстановлению Украины URC-2024.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на границе с Беларусью будут созданы десятки километров буферной зоны шириной 200 метров. Решение о создании буферной зоны связано с постоянными нападениями нелегалов из Белоруссии на пограничников.



