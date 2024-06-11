Нападение РФ на ЕС является абсолютно вероятным: в Польше рассказали о планах Кремля

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Кравцев Сергей
Нападение России на страны Европейского Союза является вероятным. Это не предположение, а анализ фактов, которые уже происходят. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на Ukraine Recovery Conference 2024 высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Также глава внешнеполитического ведомства Польши напомнил, что иногда во время атак на Украину российские ракеты нарушают воздушное пространство Польши.
Топ-дипломат отбросил фактор случайности, отметив, что иногда россияне как бы случайно направляют свои ракеты в воздушное пространство Польши.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию в ответ на российские ракетные удары по энергетической системе Украины. Свое заявление глава МИД Великобритании сделал на международной конференции по восстановлению Украины URC-2024.
Также издание "Комментарии" сообщало – премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на границе с Беларусью будут созданы десятки километров буферной зоны шириной 200 метров. Решение о создании буферной зоны связано с постоянными нападениями нелегалов из Белоруссии на пограничников.
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