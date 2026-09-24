Нападение украинца на монастырь в Польше: появились новые детали

В польском Ярославе появились новые подробности нападения на территории монастыря сестер-бенедиктинок . В результате атаки с ножом пострадали пять человек, один из них был священник, скончавшийся в больнице. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, что представляет угрозу их жизни.

Нападение на монастырь в Польше

О ходе расследования сообщила польская прокуратура. По ее данным, подозреваемым является 31-летний гражданин Украины. Мужчину задержали полицейские прямо на месте происшествия. Польская полиция подтвердила, что нападавший ранил четырех мужчин и одну женщину.

"Мы знаем, что это преступление совершил 31-летний мужчина, гражданин Украины, который сегодня въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся в пункт пропуска в Корчевой, однако границу не пересекло", — сообщили в прокуратуре.

Что известно о нападении в Польше

По данным прокуратуры, мужчина в день трагедии въехал в Польшу из Германии. Он направлялся в направлении пункта пропуска в Корчевой. После этого мужчина оказался на территории монастыря и вошел в кухонные помещения. Именно там состоялись первые контакты с людьми, которые впоследствии были атакованы. События продолжились уже на территории костела.

Оружием стал нож, который подозреваемый взял прямо на кухне монастыря. После задержания с ним производятся первичные следственные действия. Также у мужчины взяли кровь для исследования на возможное наличие наркотических веществ. В то же время, следствие пока не установило мотива нападения. В прокуратуре отмечают, что пока нет информации, позволяющей объяснить, почему мужчина совершил преступление.

Всего во время атаки были ранены пять человек — четверо мужчин и одна женщина. Среди них были трое представителей духовенства и двое мирян. Нападение произошло около 9:30 по местному времени на улице Бенедиктинской в Ярославе, незадолго до запланированной мессы. На месте работают полицейские, прокуроры и эксперты.

После трагедии польские власти заявили о необходимости установить все обстоятельства преступления. Президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования семье погибшего священника и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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