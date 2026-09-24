Напад українця на монастир у Польщі: з’явилися нові деталі

У польському Ярославі з’явилися нові подробиці нападу на території монастиря сестер-бенедиктинок. Внаслідок атаки з ножем постраждали п’ятеро людей, один із них був священник, який помер у лікарні. Ще двоє потерпілих перебувають у тяжкому стані, що становить загрозу для їхнього життя.

Напад на монастир у Польщі

Про перебіг розслідування повідомила польська прокуратура. За її даними, підозрюваним є 31-річний громадянин України. Чоловіка затримали поліцейські безпосередньо на місці події. Польська поліція підтвердила, що нападник поранив чотирьох чоловіків та одну жінку.

"Ми знаємо, що цей злочин вчинив 31-річний чоловік, громадянин України, який сьогодні в'їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон не перетнув", — повідомили у прокуратурі.

Що відомо про напад у Польщі

За даними прокуратури, чоловік у день трагедії в’їхав до Польщі з Німеччини. Він прямував у напрямку пункту пропуску в Корчовій. Після цього чоловік опинився на території монастиря та зайшов до кухонних приміщень. Саме там відбулися перші контакти з людьми, яких згодом було атаковано. Події продовжилися вже на території костелу.

Зброєю став ніж, який підозрюваний узяв безпосередньо на кухні монастиря. Після затримання з ним проводять первинні слідчі дії. Також у чоловіка взяли кров для дослідження на можливу наявність наркотичних речовин. Водночас слідство поки не встановило мотиву нападу. У прокуратурі наголошують, що наразі немає інформації, яка дозволяла б пояснити, чому чоловік скоїв злочин.

Загалом під час атаки були поранені п’ятеро людей — четверо чоловіків та одна жінка. Серед них були троє представників духовенства та двоє мирян. Напад стався близько 9:30 за місцевим часом на вулиці Бенедиктинській у Ярославі, незадовго до запланованої меси. На місці працюють поліцейські, прокурори та експерти.

Після трагедії польська влада заявила про необхідність встановити всі обставини злочину. Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття родині загиблого священника та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

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