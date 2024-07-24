Нерешенный исторический вопрос: в Польше выставили ультиматум Украине без которого невозможно вступление в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Украина не станет членом Европейского Союза, если не выполнит условия Польши, в частности, по вопросу о Волынской трагедии, которую поляки называют "волынской резней".



Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

Глава Минобороны Польши заявил, что Варшава поддерживает Киев "насколько это возможно", хотя в отношениях между двумя странами "не все идеально из-за нерешенности исторических вопросов". Владислав Косиняк-Камиш поставил Украине ультиматум по Волынской трагедии и заявил о необходимости его решить перед вступлением Украины в Европейский Союз.

"Украина не может быть принята в ЕС, пока Варшава и Киев не решат вопрос волынской резни", – заявил Косиняк-Камыш на польском телевидении.

Министр обороны не уточнил, как именно Украина и Польша должна решить этот вопрос. Польская сторона годами требует общих исторических дискуссий, памяти трагических событий в украинской историографии и научных учебниках, а также помощь в эксгумации жертв и их перезахоронении.

Это не первый раз, когда официальные лица в Польше "шантажируют" Украину Волынской трагедией. В прошлом году замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что без эксгумации останков поляков на украинской территории, Украине "не стоит мечтать о вступлении в ЕС".

Волынская трагедия – это обоюдные этнические чистки, которые произошли на территории Волынской области в 1943-44 годах между украинским и польским населением. Убийства происходили под руководством УПА, польской Краевой Армии и с участием советских партизан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сейм Польши принял резолюцию, в которой обвиняет УПА в геноциде.

Также "Комментарии" писали, что в Польше раскритиковали Владимира Зеленского и Анджея Дуду в чести погибших в Волынской трагедии.