"Ничего не напоминает?": Портников объяснил, кто может помирить Украину и Польшу

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что возможная роль президента Литвы Гитанаса Науседы как посредника между президентами Украины и Польши имеет глубокий исторический символизм. По его мнению, нынешняя дипломатическая ситуация восходит к событиям, которые определяли отношения между странами Центрально-Восточной Европы на протяжении веков.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Портников отметил, что если литовскому лидеру удастся способствовать диалогу между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким, это станет своеобразной исторической иронией. Он напомнил, что еще в XIV веке польская корона пригласила на престол великого князя литовского, а в дальнейшем сосуществовании двух государств Польша получила политическое и культурное доминирование.

Обозреватель провел историческую параллель с событиями 1920 года, когда Польша установила контроль над Вильнюсом, что стало причиной многолетнего конфликта с Литвой.

"В 1920 году восстановленная Польша захватит Вильнюс с окрестностями, провозгласит на этой территории Республику Срединной Литвы и впоследствии ее аннексирует (ничего не напоминает?), что приведет к 20-летнему конфликту с восстановленной Литвой", — отметил Портников.

Несмотря на это, по его мнению, сегодня именно литовская сторона демонстрирует готовность искать компромиссы и способствовать диалогу между союзниками. По мнению Портникова, во времена Речи Посполитой Великое княжество Литовское, в состав которого входила значительная часть украинских земель, было центром большей религиозной и этнической толерантности. По его словам, именно эта традиция поиска компромиссов может оказаться важной и в современных условиях.

"Возможно, если бы в этой супердержаве далекого прошлого именно Великое Княжество Литовское было бы на первом месте, многие кризисы удалось бы предотвратить сейчас не нужно было бы никого мирить", — заключает Портников.

Новое обострение между Киевом и Варшавой возникло после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Основанием для этого шага стал указ украинского президента о присвоении одному из военных подразделений почетного наименования в честь Героев УПА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА.

Также "Комментарии" писали, что Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в ЕС отвечает интересам Польши.