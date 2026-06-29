"Ничего не напоминает?": Портников объяснил, кто может помирить Украину и Польшу

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что возможная роль президента Литвы Гитанаса Науседы как посредника между президентами Украины и Польши имеет глубокий исторический символизм. По его мнению, нынешняя дипломатическая ситуация восходит к событиям, которые определяли отношения между странами Центрально-Восточной Европы на протяжении веков.
Виталий Портников. Фото из открытых источников
Портников отметил, что если литовскому лидеру удастся способствовать диалогу между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким, это станет своеобразной исторической иронией. Он напомнил, что еще в XIV веке польская корона пригласила на престол великого князя литовского, а в дальнейшем сосуществовании двух государств Польша получила политическое и культурное доминирование.
Обозреватель провел историческую параллель с событиями 1920 года, когда Польша установила контроль над Вильнюсом, что стало причиной многолетнего конфликта с Литвой.
Несмотря на это, по его мнению, сегодня именно литовская сторона демонстрирует готовность искать компромиссы и способствовать диалогу между союзниками. По мнению Портникова, во времена Речи Посполитой Великое княжество Литовское, в состав которого входила значительная часть украинских земель, было центром большей религиозной и этнической толерантности. По его словам, именно эта традиция поиска компромиссов может оказаться важной и в современных условиях.
Новое обострение между Киевом и Варшавой возникло после решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Основанием для этого шага стал указ украинского президента о присвоении одному из военных подразделений почетного наименования в честь Героев УПА.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили ультиматум Украине из-за скандала с УПА.
Также "Комментарии" писали, что Радослав Сикорский заявил, что вступление Украины в ЕС отвечает интересам Польши.