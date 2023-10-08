Одна из лидеров польской партии шокировала своим заявлением о войне в Украине

Кандидат в Сейм от польской парии "Конфедерация" Самуэла Торковская отказалась отвечать на вопрос, кому бы она хотела пожелать победы в украинско-российской войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польское издание Gazeta.



Самуэла Торковская и Кшиштоф Босак из партии Конфедерация. Фото из открытых источников

Польские журналисты спросили Самуэлу Торковскую, кого она хотела бы видеть победителем в войне между Украиной и Россией. Ответ представительницы партии "Конфедерация" шокировал польское общество.

"Я не скажу, потому что идет предвыборная кампания, и это достаточно неполиткорректно. Даже в самой партии мнения разделились, поэтому я хочу, чтобы вы уважали, что пока я предпочитаю воздержаться от любых своих симпатий", — сказала Торковская.

На уточняющий вопрос журналистов, действительно ли в партии проходили дискуссии по вопросу, кто должен выиграть в войне кандидат в Сейм утвердительно ответила и заявила о том, что "у каждого есть свои личные взгляды". Самуэла Торковская продолжила отвечать, заявив, что война это наихудшее решение, ведь когда гибнут люди это плохо. Вместе с тем польский политик призвала не быть наивными и заявила, что Украина "рано или поздно проиграет эту войну".

Один из лидеров партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак прокомментировал слова Торковской. По его словам, партия имеет четкую позицию относительно войны в Украине.

"Мы выступаем за уважение к международному праву, целостности и независимости других стран. Мы осуждаем преступное нападение России на Украину. Мы хотим, чтобы Украина не проиграла эту войну", — сказал Босак и добавил, что желает "России всего худшего с точки зрения ее имперской политики".

Самуэла Торковская не впервые попадает в скандал из-за своих неоднозначных заявлений. Несколько лет назад она подвергла критике евреев и ЛГБТ сообщество. "Я не хочу евреев, я не хочу ЛГБТ, я не хочу многих происходящих сейчас вещей", — сказала тогда Торковская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто победит на выборах в Польше.

Также "Комментарии" писали, что в Польше призывают шантажировать Украину и предлагают запретить транзит оружия через свою территорию.