"Охота на украинцев продолжается": в Сейме Польши сделали тревожное заявление о насилии

Спикер польского Сейма Владзимеж Чажастый резко осудил нападения на украинцев в Польше, заявив, что в стране продолжается "охота на украинцев". По его словам, волна агрессии стала следствием антиукраинской риторики отдельных политиков, все чаще переходящей в реальное насилие.

Владзимеж Чажастый. Фото: PAP

Спикер Сейма Влодзимеж Чажастый выступил на специально созванной пресс-конференции по нападениям на украинцев в Польше. Во время выступления польский политик обратил внимание на ряд недавних инцидентов, когда граждане Украины или люди, которых нападавшие считали украинцами, становились жертвами агрессии в разных регионах Польши.

"Я начал с этого, потому что хочу, чтобы эти вопросы были однозначно рассмотрены в Сейме. Охота на украинцев продолжается. Я осуждаю антиукраинское поведение в польском Сейме. Эта ненависть воплощена в Брауне, Навроцком, Матецком, Чарнеке, Берковиче, Ковальском, Менцене и Босаке", — сказал Чажастый.

По словам главы Сейма, речь вражды имеет реальные последствия для общества. Как указывает Чажастый, любая дискриминационная риторика способна перерасти в физическое насилие.

"Имея дело с другими народами, нужно быть человеком, а не политической гиеной. Сначала плохое слово, потом избиение, потом нож и смерть", — добавил польский политик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае в Польше, где мужчина оскорблял украинских школьниц в автобусе. Кроме того, также произошел инцидент, когда поляк избил поляка: думал, что тот украинец.

Также "Комментарии" писали, что Польша требует у Европарламента разрешения на арест депутата-украинофоба Гжегожа Брауна.