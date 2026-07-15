"Охота на украинцев продолжается": в Сейме Польши сделали тревожное заявление о насилии

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Slava Kot
Спикер польского Сейма Владзимеж Чажастый резко осудил нападения на украинцев в Польше, заявив, что в стране продолжается "охота на украинцев". По его словам, волна агрессии стала следствием антиукраинской риторики отдельных политиков, все чаще переходящей в реальное насилие.
Владзимеж Чажастый. Фото: PAP
Спикер Сейма Влодзимеж Чажастый выступил на специально созванной пресс-конференции по нападениям на украинцев в Польше. Во время выступления польский политик обратил внимание на ряд недавних инцидентов, когда граждане Украины или люди, которых нападавшие считали украинцами, становились жертвами агрессии в разных регионах Польши.
По словам главы Сейма, речь вражды имеет реальные последствия для общества. Как указывает Чажастый, любая дискриминационная риторика способна перерасти в физическое насилие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае в Польше, где мужчина оскорблял украинских школьниц в автобусе. Кроме того, также произошел инцидент, когда поляк избил поляка: думал, что тот украинец.
Также "Комментарии" писали, что Польша требует у Европарламента разрешения на арест депутата-украинофоба Гжегожа Брауна.