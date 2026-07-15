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"Полювання на українців триває": у Сеймі Польщі зробили тривожну заяву про насильство

Влодзімеж Чажастий заявив про напади на українців у Польщі та назвав винуватців у парламенті

15 липня 2026, 14:15
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Slava Kot

Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий різко засудив напади на українців у Польщі, заявивши, що в країні триває "полювання на українців". За його словами, хвиля агресії стала наслідком антиукраїнської риторики окремих політиків, яка дедалі частіше переходить у реальне насильство.

"Полювання на українців триває": у Сеймі Польщі зробили тривожну заяву про насильство

Влодзімеж Чажастий. Фото: PAP

Спікер Сейму Влодзімеж Чажастий виступив на спеціально скликаній прес-конференції щодо нападів на українців у Польщі.  Під час промови польский політик звернув увагу на низку нещодавніх інцидентів, коли громадяни України або люди, яких нападники вважали українцями, ставали жертвами агресії в різних регіонах Польщі.

"Я почав з цього, бо хочу, щоб ці питання були однозначно розглянуті в Сеймі. Полювання на українців триває. Я засуджую антиукраїнську поведінку в польському Сеймі. Ця ненависть втілена в Брауні, Навроцькому, Матецькому, Чарнеку, Берковічі, Ковальському, Менцені та Босаку", – сказав Чажастий.

За словами голови Сейму, мова ворожнечі має реальні наслідки для суспільства. Як вказує Чажастий, будь-яка дискримінаційна риторика здатна перерости у фізичне насильство.

"Маючи справу з іншими народами, треба бути людиною, а не політичною гієною. Спочатку погане слово, потім побиття, потім ніж і смерть", — додав польський політик.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок у Польщі, де чоловік ображав українських школярок у автобусі. Крім того, також виник інцидент, коли поляк побив поляка: думав, що той українець.

Також "Коментарі" писали, що Польща вимагає у Європарламенту дозволу на арешт депутата-українофоба Гжегожа Брауна.



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Джерело: https://wiadomosci.wp.pl/czarzasty-o-atakach-na-ukraincow-w-polsce-polowanie-trwa-7307677562874304a
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