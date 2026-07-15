"Полювання на українців триває": у Сеймі Польщі зробили тривожну заяву про насильство

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Slava Kot
Спікер польського Сейму Влодзімеж Чажастий різко засудив напади на українців у Польщі, заявивши, що в країні триває "полювання на українців". За його словами, хвиля агресії стала наслідком антиукраїнської риторики окремих політиків, яка дедалі частіше переходить у реальне насильство.
Влодзімеж Чажастий. Фото: PAP
Спікер Сейму Влодзімеж Чажастий виступив на спеціально скликаній прес-конференції щодо нападів на українців у Польщі. Під час промови польский політик звернув увагу на низку нещодавніх інцидентів, коли громадяни України або люди, яких нападники вважали українцями, ставали жертвами агресії в різних регіонах Польщі.
За словами голови Сейму, мова ворожнечі має реальні наслідки для суспільства. Як вказує Чажастий, будь-яка дискримінаційна риторика здатна перерости у фізичне насильство.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про випадок у Польщі, де чоловік ображав українських школярок у автобусі. Крім того, також виник інцидент, коли поляк побив поляка: думав, що той українець.
Також "Коментарі" писали, що Польща вимагає у Європарламенту дозволу на арешт депутата-українофоба Гжегожа Брауна.