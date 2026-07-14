У Польщі поляк побив поляка: думав, що той українець - що відомо

У польському місті Лодзь поліція розшукує нападника, який жорстоко побив місцевого жителя, помилково вважаючи його українцем. Потерпілий, який виявився громадянином Польщі, зазнав серйозних травм і був госпіталізований.

У Польщі чоловік побив поляка, бо прийняв його за українця

Інцидент стався 11 липня близько 14:00 на проспекті Пілсудського в районі Старий Відзев. Як повідомив представник Головного управління поліції Лодзі Максиміліан Ясяк, невідомий чоловік напав на перехожого, який розмовляв телефоном. Перед тим, як завдати ударів, нападник ображав його словами, натякаючи, що той нібито з України.

"Наразі невстановлений злочинець, проходячи повз мешканця Лодзі, який розмовляв по телефону, вдарив його, а потім обсипав образами, натякаючи, що він не належить до Польщі", — сказав Ясяк.

За даними правоохоронців, зловмисник є громадянином Польщі та помилково прийняв потерпілого за українця. Він двічі вдарив чоловіка по голові, внаслідок чого той отримав переломи носа та щелепи. Постраждалого доправили до лікарні, а вже наступного дня він звернувся до поліції із заявою про напад.

Наразі правоохоронці встановлюють особу нападника. Поліція вже вилучила записи з камер відеоспостереження, розташованих поблизу місця події, а також закликає свідків допомогти у розслідуванні.

"Ми розшукуємо винуватця нападу. Лише після його затримання та допиту можна буде остаточно встановити мотив і висунути відповідні обвинувачення", — зазначив Ясяк.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі чоловік напав на українських школярок в автобусі. Згодом з'явилася реакція МЗС на цей інцидент.

Також "Коментарі" писали, що президент Польщі Навроцький потрапив у скандал через виступ на українському цвинтарі.