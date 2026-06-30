От Качиньского до Пилсудского: в Польше составили список из 17 человек для Пантеона Украины

После инициативы президента Украины Владимира Зеленского по созданию Украинского национального пантеона в Польше предложили собственное видение того, чьи имена могли бы стать символами всеобщей истории двух народов. Главный редактор польского издания Rzeczpospolita Богуслав Хработа опубликовал перечень из 17 исторических фигур, которые, по его мнению, могут объединять украинцев и поляков, а не усугублять исторические споры.

Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский. Фото из открытых источников

Богуслав Хработа в статье подчеркнул, что его список не является рекомендацией или требованием к Киеву. По его словам, украинская нация имеет право на собственный "исторический нарратив", однако в украинско-польской истории, "кроме поляризованных фигур", есть деятели, "которые являются образцами для современности".

"Он скорее служит интеллектуальным обучением для нас, поляков, польских властей и общественного мнения в то время, когда атмосфера конфронтации так сильно чувствуется", — отметил Хработа.

В предложенный перечень в Национальный пантеон Украины вошли 17 кандидатов разных эпох.

— Петр Могила – митрополит Киевский, выступавший за мирное сосуществование разных конфессий в Речи Посполитой.

— Юзеф Пилсудский и Симон Петлюра – государственные лидеры, сражавшиеся в польско-украинской кампании 1920 года, которых автор называет "отцами независимости обеих стран" и архитекторами союза против большевистской России.

— Вячеслав Липинский – историк, политический мыслитель и один из основателей украинского консерватизма, польский шляхтич по происхождению.

— Василий Мудрый — деятель общества "Просвіта", глава Украинского национально-демократического союза и вицеспикер польского Сейма.

— Тарас Шевченко – украинский поэт, художник и мыслитель, поддерживавший дружеские отношения с польскими политическими ссыльными.

— Иван Пулюй – украинский физик, изобретатель и один из пионеров исследования рентгеновского излучения.

– Изидор Шараневич – историк и археолог, профессор Львовского университета, который исследовал общее наследие народов бывшей Речи Посполитой.

— Владимир Левицкий – украинский математик и общественный деятель, который внес значительный вклад в развитие украинской научной терминологии и сотрудничал с польской математической средой.

— Юлиуш Словацкий – один из самых выдающихся польских поэтов, чье творчество было тесно связано с украинской культурой и фольклором.

— Иван Франко – украинский писатель, который также писал на польском языке и сотрудничал с польской прессой.

— Кароль Шимановский – польский композитор, родившийся на территории современной Украины.

— Марк Безручко – генерал Армии УНР, прославившийся обороной Замостья от Первой конной армии Семена Буденного.

— Андрей Шептицкий – митрополит Украинской греко-католической церкви и духовный лидер украинцев.

— Ежи Гедройц и Богдан Осадчук – публицисты и интеллектуалы, десятилетиями работавшие над польско-украинским примирением.

— Лех Качиньский – президент Польши, активно поддерживавший вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Заметим, что в списке присутствует Юзеф Пилсудский. В польской историографии он считается одним из создателей независимого государства и союзником Симона Петлюры во время польско-украинского союза 1920 года. В то же время в Украине его фигуру оценивают близкую к предателю. После заключения Варшавского соглашения, Польша подписала Рижский мир с большевиками, чем согласившись на разделение украинских земель. Кроме того, именно во время правления Пилсудского в 1930 году польские власти провели "пацификацию" — масштабную репрессивную кампанию против украинского населения Галиции.

Напомним, недавно Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о создании Украинского национального пантеона. По его словам, документ предусматривает честь величайших представителей украинской нации, которые боролись за независимость государства. Глава Офиса президента Буданов также отметил, что "больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев уважать, какие праздники отмечать или какую историю изучать".

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