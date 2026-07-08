Первая встреча после скандала: Навроцкий поговорил с Зеленским и внезапно изменил тон

Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита НАТО в Анкаре. После последних скандалов в двусторонних отношениях польский лидер изменил тон и отметил важность диалога между Киевом и Варшавой.

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников

Кароль Навроцкий по прибытии на саммит НАТО заявил, что на ужине лидеров имел возможность поговорить со многими главами государств, среди которых был и президент Украины.

"Вчера во время ужина я разговаривал со многими мировыми лидерами. Среди них также был, конечно, президент Зеленский. Возможно, сегодня будет возможность пообщаться", — сказал Навроцкий.

Несмотря на недавние споры между Киевом и Варшавой, Навроцкий не акцентировал внимание на разногласиях. В то же время он подчеркнул, что Польша и Украина должны поддерживать контакты, поскольку сталкиваются с общей угрозой.

"Мне кажется естественным, когда государства-соседи, имеющие общего врага, которым является Россия, поддерживают диалог независимо от определенных двусторонних напряженностей", — добавил польский президент.

Это стало первым публично подтвержденным разговором между Зеленским и Навроцким после скандала между Украиной и Польшей.

Напомним, конфликт усугубился 19 июня, когда Кароль Навроцкий заявил о лишении Владимира Зеленского польского ордена Белого орла. Это решение он объяснил несогласием с политикой Украины относительно чествования деятелей ОУН-УПА и заявил, что Польша не поддержит вступление в Европейский Союз государства, которое, по его мнению, не отказывается от "культа тоталитаризма и насилия".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили ультиматум Украине через УПА.

Также "Комментарии" писали, что евродепутат от Польши разорвала флаг УПА во время дебатов по Украине.