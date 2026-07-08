Перша зустріч після скандалу: Навроцький поговорив з Зеленським та раптово змінив тон

Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив, що поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським напередодні саміту НАТО в Анкарі. Після останніх скандалів у двосторонніх відносинах польський лідер змінив тон та наголосив на важливості діалогу між Києвом і Варшавою.

Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел

Кароль Навроцький після прибуття на саміт НАТО заявив, що під час вечері лідерів мав нагоду поговорити з багатьма главами держав, серед яких був і президент України.

"Вчора під час вечері я розмовляв з багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Можливо, сьогодні ще буде нагода поспілкуватися", — сказав Навроцький.

Попри нещодавні суперечки між Києвом і Варшавою, Навроцький цього разу не акцентував увагу на розбіжностях. Натомість він підкреслив, що Польща й Україна мають підтримувати контакти, оскільки стикаються зі спільною загрозою.

"Мені здається природним, коли держави-сусіди, які мають спільного ворога, яким є Росія, підтримують діалог незалежно від певних двосторонніх напруженостей", — додав польський президент.

Це стало першою публічно підтвердженою розмовою між Зеленським і Навроцьким після скандалу між Україною та Польщею.

Нагадаємо, конфлікт посилився 19 червня, коли Кароль Навроцький заявив про позбавлення Володимира Зеленського польського ордена Білого орла. Це рішення він пояснив незгодою з політикою України щодо вшанування діячів ОУН-УПА та заявив, що Польща не підтримає вступ до Європейського Союзу держави, яка, на його думку, не відмовляється від "культу тоталітаризму та насильства".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі виставили ультиматум Україні через УПА.

Також "Коментарі" писали, що євродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів щодо України.